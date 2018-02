Választás 2018: fontos határidők a választóknak

A nemzetiségi szavazók március 23-ig regisztrálhatnak, amennyiben saját nemzetiségük listájára szeretnének szavazni az április 8-ai országgyűlési választáson - mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Pálffy Ilona a választás főbb határidőiről szólva elmondta: a 13 elismert nemzetiség tagjainak lehetőségük van arra, hogy nemzetiségi választóként vegyenek részt az országgyűlési választáson, ekkor az egyéni képviselőjelölt mellett nem pártlistára, hanem a saját nemzetiségének listájára szavazhatnak. A nemzetiségek a leadott szavazatok számától függően kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.



A magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak március 24-éig kell regisztrálniuk, amennyiben szeretnének részt venni a választáson. A határon túli választópolgárok csak levélben és csak országos listára szavazhatnak.



A magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleteken szavazhatnak, ennek jelentkezési határideje március 31-e. Pálffy Ilona elmondta: körülbelül hússzal több külképviseleten nyílik lehetőség szavazásra, mint négy évvel ezelőtt. Keddtől például már elfogadják a jelentkezéseket a skóciai Edinburgh-ba is, ahol most nyílik meg a külképviselet.



A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok, akik az országgyűlési választáson nem a lakóhelyük szerinti településen, vagy ugyanazon a településen, de eltérő szavazókörben kívánnak voksolni, csak akkor szavazhatnak, ha április 6-áig átjelentkeztek. Az átjelentkezők az állandó lakcímük szerinti választókerület jelöltjeire szavazhatnak.



Pálffy Ilona megjegyezte: tartanak attól, hogy sokan most is az utolsó napokra hagyják az átjelentkezéseket.