Valójában idénymunkás Hajdú Péter üzlettársa, aki sosem hallott a showmanről

Hajdú Pétert nem ismerem, és soha nem volt vele közös cégem. Az adataimmal visszaélt, az ötszázmilliós vagyon eltüntetéséhez semmi közöm – mondta a Borsnak Valentyna Leinart. A showman által egy angol céggel rendelkező ukrán üzletasszonynak titulált, 55 éves nőről kiderült: idénymunkás.

Ilyen "luxusban" él a beregszászi nő.

Bukta Kár­pát­alján megtalálta a Bors azt a titokzatos ukrán üz­letasszonyt, akiről Hajdú Péter úgy beszélt, hogy vele képzeli el a jövőt, akivel külföldi műsorgyártást tervezett, sőt már ötleteik is voltak. Legalábbis nyilatkozataiban ezt állította Hajdú.Valentyna Leinart – a céges papírok szerint – tavaly június 16-án az Egyesült Királyságban bejegyeztette a GB-UA Entertainment Ltd. társaságot, majd rá tizenhárom napra összeállt a Hajdú vezette céggel és ötmillió forint törzstőkeemelést hajtott végre. Hajdú részesedése a cégben ötven százalékra csökkent.A közös munka viszont el sem kezdődött, sőt Hajdú Péter 2016. december 11-én kiszállt a cégből. Ennek következtében a társaság egyszemélyessé vált, az ügyvezető Valentyna Leinart maradt. A társaság vagyona a GB-UA Entertainment Ltd. kizárólagos tulajdonát képezi. Hogy ez a vagyon mekkora? A 2016. évi mérlegbeszámoló szerint a cég saját tőkéje 498 327 000 forint volt 2016. december 31-én.Valentyna Leinart beregszászi otthonában fogadta a Borsot.

– Nem ismerem Hajdú Pétert, soha nem találkoztam vele, soha nem volt közös cégünk. Sőt nekem cégem sem volt. Szakácsnő vagyok, de az utóbbi időben idénymunkából élek. Most is magyarba készülök, Somogy megyébe mennék gombát szedni. A munkát fólia- és üvegházakban végezzük, 600 forintot adnak egy órára – sorolja egy szuszra.

Ötszázmilliós tőke? Fel sem tudom fogni, mibe kevertek engem. Én soha, senkitől egy fillért nem kaptam. Hajdú Péterrel sosem találkoztam, ő mégis visszaélt az adataimmal. Ráadásul a nevem, a születési adataim, az édesanyám neve egyezik a céges papírokon, de kamucím van odaírva. Én soha nem laktam Begany településen, a Virág utcában.

– De hogy kerülhettek az adatai Hajdú Péterhez? – kérdezte a Bors újságírója.– Van egy ismerősöm, Ági. Három gyereke van, és állandóan cserélgeti a mobilszámát. Ő egyszer elkérte az irataimat és lefénymásolta. Úristen, mibe kevert engem? – temette arcát a kezébe.– És most mi lesz velem?– kérdezte kétségbeesve. – Ha megyek át a határon, majd letartóztatnak?A Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, dr. Hegedűs László a Borsnak elmondta, hogyKözokirat-hamisítás mellett felvetődik a csődbűncselekmény és az adócsalás is. Közokirat-hamisításért akár három év, míg a csődbűncselekményért öt évig terjedő letöltendő szabadságvesztés is kiszabható.– Természetesen felvetődik az ügyvéd felelőssége is az ügyben. Mint a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese nagyon remélem, hogy a kolléga nem követett el ekkora hibát, hiszen az ügyben nemcsak büntetőjogilag vonnák felelősségre, hanem a kamara előtt is felelnie kellene a tettéért – összegzett a sztárügyvéd.