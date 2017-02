Valós alternatívát akar kínálni 2018-ban az Együtt

Az Együtt valós, választható, pozitív alternatívát akar kínálni a 2018-as parlamenti választásokon - mondta Juhász Péter, a párt frissen megválasztott elnöke vasárnap, Budapesten.



Juhász Péter sajtótájékoztatón kifejtette: remélhetőleg olyan közösséget építenek fel, amely nemcsak átlépi a parlamenti küszöböt, hanem azt jóval túlteljesítve, meghatározó politikai tényezővé válik a következő években.



Közölte: erős szervezeti háttérrel rendelkező, 106 helyen jelöltet állítani képes pártot adott át Szigetvári Viktor, az Együtt korábbi elnöke. A párt fő feladata, hogy a nagypolitikában "a kovász szerepét betöltve" próbáljon együttműködést létrehozni az új civil szereplők, a pártok és a demokráciát, a jogállamot, a piacgazdaságot magukénak valló közösségek között - fogalmazott.



Hajdu Nóra alelnök azt mondta, a 2018-as választás egyik legfontosabb témája az lesz, hogy melyik párt mit gondol az európai integrációról, és az Együtt szerint az EU-ban van Magyarország jövője.



Berkecz Balázs, a párt másik alelnöke hangsúlyozta: az Együtt vidéken is aktív párt aktív bázissal, és ez arra predesztinálja, hogy 2018-ban főszereplője legyen a kormányváltásnak.



Szigetvári Viktor, az Országos Politikai Tanács elnöke, az Együtt korábbi elnöke arról beszélt, hogy olyan pártot ad át, amely olyan Magyarországért küzd, ahol csökkentik a szegénységet és az oktatásra megfelelően költenek. Új pozíciójában rendszeresen elmegy vidékre, hogy a párt programját a helyi szervezetekben is megerősítse - közölte.



Az Együtt szombaton tartotta tisztújító küldöttgyűlését, amely határozott arról is, hogy Majtényi László legyen az Együtt köztársaságielnök-jelöltje.



Kérdésre válaszolva Juhász Péter elmondta: nem tud arról, hogy Soros György magyar származású amerikai üzletember embere lenne Majtényi László, ez az állítás "a vicc kategóriába sorolható". Majtényi László rendkívül elkötelezett a jogállam mellett - vélekedett.