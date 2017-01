Van, ahol még mindig veszélyes a levegő minősége

Több településen már elfogadható a levegő minősége, másutt változatlanul veszélyes. Budapesten a szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt csütörtökön is egészségtelennek minősítette a levegőt az Országos Közegészségügyi Központ (OKK).



Az OKK térképe szerint az ország nyugati felében érdemben csökkent a légszennyezettség: ott maximum kifogásolt a levegő minősége. A legfrissebb mérési eredmények alapján csütörtökön Mosonmagyaróvár, Sopron, Szombathely, Veszprém, Várpalota, Székesfehérvár, Pécs, valamint az ország keleti felében Hernádszurdok már az elfogadható levegőminőséget jelző kék színnel szerepelt a térképen.



Hat településen továbbra is veszélyes a levegő: Szolnokon, Nyíregyházán, Miskolcon, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren. Szintén hat település - Budapest, Szeged, Debrecen, Oszlár, Vác és Salgótarján - levegőjét csütörtökön is egészségtelennek minősítette az OKK.



Több településen már visszavonták vagy mérsékelték a korábban elrendelt szmogriadót. A Főpolgármesteri Hivatal csütörtökre virradóra azt közölte: Budapesten továbbra is indokolt a magas légszennyezettség miatti riasztási fokozat és az ahhoz tartozó gépjárműforgalmi korlátozások fenntartása.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat fővárosi légszennyezettségi előrejelzése szerint csütörtökön napközben akár jelentősen is javulhat a levegőminőség, de estétől ismét "határozott romlás" valószínűsíthető.



Az országos előrejelzés szerint a következő napokban ismét többfelé lehetnek mínusz 15 Celsius-fok alatt, akár mínusz 20 fok körüli minimumok, s folytatódik a borús, ködös idő. Erős szél továbbra sem várható, csak helyenként élénkülhet meg a légmozgás.