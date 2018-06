Varga: a jövő évi büdzsé középpontjában a biztonságos növekedés áll

Halász: a Fidesz támogatja a biztonságos növekedés költségvetését



A Fidesz támogatja a biztonságos növekedés költségvetését - közölte Halász János, a kormánypárti frakció szóvivője szerdán Budapesten, újságírók előtt, miután a kormány benyújtotta a 2019-es költségvetési törvényjavaslatot.



A jövő évi költségvetés fő célja, hogy megőrizze és erősítse Magyarország biztonságát, fenntartsa a gazdasági növekedést, támogassa a családokat, és újabb lépéseket tegyen a teljes foglalkoztatás irányába - mondta a politikus.



Közölte: a Fidesz e célokkal teljes mértékben egyetért, ezért minden támogatást meg fog adni ahhoz, hogy a tervezett 4000 milliárd forint értékű beruházás megvalósításával jövőre is fenn tudják tartani a 4 százalék feletti gazdasági növekedést.



Emellett a családok támogatásának folytatásaként jövőre tovább emelik a kétgyermekesek családi adókedvezményét. A foglalkoztatás ösztönzéséért pedig tovább csökkentik a munkát terhelő adókat - fejtette ki.



Halász János üdvözölte, hogy Magyarország biztonságának megőrzéséért a kormány megemeli a rendvédelmi és honvédelmi forrásokat, illetve az előrelátó tervezés jegyében az ország tartalékait.



A polgári kormányzás óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, tartósan alacsonyan tartja az államháztartás hiányát, csökkenő pályára állította az államadósságot, és tartós gazdasági növekedést ért el - sorolta. 2010 óta 12 százalékról 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség, és rekordokat dönt a foglalkoztatás, miközben a bérek hosszú évek óta nem látott ütemben nőnek - tette hozzá.



A frakciószóvivő hangsúlyozta: 2019-ben is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, garantálni kell az ország biztonságát, és folyatni kell az adócsökkentéseket a családok és a foglalkoztatás támogatása érdekében. Ezt szolgálja a jövő évi költségvetés - mondta.





Párbeszéd: az egy helyben járás költségvetése a 2019-es büdzsé



A Párbeszéd az egy helyben járás költségvetésének tartja a kormány által szerdán benyújtott javaslatot.



Az ellenzéki párt az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: "az Orbán-kormány nem használja ki a nemzetközi gazdasági fellendülés adta lehetőséget, hogy befektessen az emberekbe, ehelyett továbbra is az ellopható közpénz mennyiségének maximalizálása vezérli".



A Párbeszéd szerint a Fidesz költségvetésével "tartják a rossz irányt". Nem látszanak az érdemi előrelépés pénzügyi forrásai az egészségügyben, oktatásban, szociális rendszerben, miközben "továbbra is van bőven pénz stadionépítésre, fideszpropagandára és luxuskormányzásra".



Az ellenzéki párt a közleményben kitért arra, hogy frakciójuk hamarosan benyújtja költségvetési módosító indítványait, amelyek a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt fémjelezte szociális demokrácia programját "fordítják le" a számok nyelvére.





DK: ez a topogás költségvetése



A Demokratikus Koalíció (DK) szerint a szerdán bemutatott 2019-es büdzsé a topogás költségvetése lesz, amely fantáziátlan, koncepciótlan, egy elfáradt, sodródó kormányzat képét mutatja.



Varju László, a párt alelnöke, az Országgyűlés költségvetési bizottságának elnöke szerdai, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, bár a Fidesz gyors gazdasági növekedést tervez, a költségvetés semmilyen, az emberek számára fontos területen nem képes kezelni az egyre szorongatóbb helyzetet.



Mint írta: Magyarországnak egyetlen célja lehet: európai életet teremteni, bevezetni az eurót és közelebb kerülni az Európai Egyesült Államok eszményéhez. A benyújtott költségvetés azonban ezt a célt nem szolgálja - fogalmazott az ellenzéki politikus.



Kifejtette: a költségvetés nem csökkenti az oktatás, az egészségügy, a szociális szféra krónikus pénzügyi hiányát, nem olvasható ki belőle, hogy a kormány ezeken a területeken érdemi változást tervezne vagy ajánlana. Állandósul a pedagógus- és orvoshiány, nem kapnak segítséget a hozzátartozóikat otthon ápolók, nem jut több forrás az önkormányzatoknak.



Úgy vélte, a kormány költségvetési tervezete arról tanúskodik, hogy Magyarország egy helyben fog toporogni a következő évben. "Nyoma sincs benne" a megígért haderőfejlesztésnek, nem derül ki belőle, miből finanszíroznák a vitatott bírósági reformot, nem tartalmaz adó- vagy járulékcsökkentést.



Álláspontja szerint a benyújtott javaslat fantáziátlan, koncepciótlan, egy elfáradt, sodródó kormányzat képét mutatja.





Puskás: A biztonságos növekedés költségvetése erősen eltér a 2010 előtti költségvetésektől



A jövő évi költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, és erősen eltér a 2010 előtti büdzséktől - mondta Puskás Imre, a Fidesz szóvivője szerdán Budapesten.



A kormánypárti politikus kifejtette: a Fidesz-kormány felelős és előrelátó költségvetési tervezése előzte meg a büdzsé tervezetének benyújtását. Az célba veszi a gazdasági növekedést, a családok támogatását, a biztonságot, és teljes foglalkoztatottságot.



Ezzel szemben a 2010 előtt, a baloldali kormányok által benyújtott költségvetésekre az alkalmatlanság és gazdasági csőd volt jellemző - mondta.



Puskás Imre hangsúlyozta: ezekből a költségvetésekből hiányzott a pénz, ugyanakkor megjelent a pazarlás, összességében eladósodottá tették vele az országot. Közben a családokat megszorításokkal, adóemelésekkel sújtották. A baloldali, liberális kormányok 2010 előtt az államadósságot és a munkanélküliséget a duplájára növelték.



A gazdaság az összeomlás, Magyarország az államcsőd szélére került - sorolta a kormánypárti politikus. Úgy vélte: Magyarország elveszítette gazdasági önrendelkezését, az IMF és Brüsszel diktált, 9 évig tartották az országot túlzottdeficit-eljárás alatt, megszorítást megszorítás követett.



A fideszes politikus kitért arra is: agyonadóztatták a családokat, a munkavállalókat és a vállalkozásokat, megalázóan alacsony béreket fizettek a munkavállalóknak, elvettek a közszférában dolgozóktól egyhavi bért, és elvettek a nyugdíjasoktól egyhavi nyugdíjat, a gáz árát pedig háromszorosára emelték. A baloldali kormányok alatt több mint duplája volt a társasági adó, és a személyi jövedelemadó, megszüntették a családi adókedvezményeket - hangzott el.



Ezzel szemben a polgári kormányzás óta Magyarország visszaszerezte gazdasági önrendelkezését, stabilizálta pénzügyi helyzetét, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, csökken az államadósság, 4 százalék felett van a gazdasági növekedés.



2010 óta 12 százalékról 3,8 százalékra csökkent a munkanélküliség, és csúcson van a foglalkoztatási mutató is, folyamatosan nőnek a bérek, csökkennek az adók - mondta.



2019-ben is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, és garantálni kell Magyarország biztonságát. Folytatni kell az adócsökkentést, a családok támogatást, ezt szolgálja a jövő évi büdzsé - összegzett.



Szerinte ha az ellenzék nem támogatja azt, csak azt bizonyítja, hogy semmit sem tanultak, és ugyanazt a csődöt mondott politikát folytatnák, amelyre a magyarok piros lapot mutattak az elmúlt három választáson.



Azt kérte, a költségvetés vitájában és elfogadáskor támogassák a biztonságos növekedés költségvetését.





MSZP: Futballisztán 2019. évi költségvetés tervezetét nyújtotta be a kormány



Az MSZP "Futballisztán" 2019. évi költségvetés tervezetének nevezte a kormány által szerdán benyújtott költségvetést.



Az ellenzéki párt szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a benyújtott javaslat nem egy "kereszténydemokrata költségvetés, sokkal inkább egy felelőtlen, populista, kommunikációs kormányzás büdzséje, Futballisztán költségvetése, ahol még mindig több mint 100 milliárd megy el stadionokra".



Megemlítették, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter a "biztonságos növekedés" költségvetéséről beszélt. Az MSZP viszont úgy látja, a gazdaság motorját továbbra is az uniós források jelentik, amelyek nélkül a magyar gazdaság "egyszerűen összeomlana". Ezért is szerintük megdöbbentő az "Orbán-kormány felelőtlen politikája", amellyel folyamatosan távolítják Magyarországot az Európai Uniótól.



Az MSZP úgy látja, ettől a költségvetéstől nem fog több gyermek születni az országban és nem fog megtorpanni a tömeges elvándorlás Magyarországról. Megdöbbentőnek nevezték azt is, hogy a "keresztény kormány tervezete a szegénység mérséklését, a mélyszegénység felszámolását nyomokban sem tartalmazza".



Kiemelték: az "MSZP a társadalom igényeit kiszolgáló, az oktatást, az egészségügyet, a lakhatást támogató, a szegénységet felszámoló módosító indítványokat fog benyújtani".





LMP: a büdzsé nem ad választ az emberek mindennapi problémáira



Az LMP álláspontja szerint a jövő évi büdzsé nem ad választ az emberek mindennapi problémáira, annak legnagyobb vesztesei pedig a fiatalok "és a jövő lesz".



Csárdi Antal, a párt országgyűlési képviselője a javaslat szerdai beterjesztését követő sajtótájékoztatóján a változatlanság és a fenntarthatatlanság költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsét.



Az oktatási források 15 milliárd forintos növekménye szerinte meg sem közelíti az inflációt, vagyis reálértéken az ideinél kevesebb jut majd a jövő szempontjából legfontosabb területre - fejtette ki.



Hiába készül demográfiai fókuszú kormányzásra a kabinet, ha a költségvetés nem ad választ az elvándorlás megállítására, arra, hogy mitől lesz lényegesen magasabb az itthon dolgozók bére, mitől csökken a munkaerőhiány - sérelmezte, de szerinte a javaslat a lakhatási válságot sem orvosolja.



Csárdi Antal elmondta: az LMP leállítana számos, általuk feleslegesnek és túlárazottnak ítélt beruházást, a többi között a Belgrád-Budapest vasútvonalét, valamint az alapvető élelmiszerek teljes spektrumában csökkentené az áfát.





Jobbik: ez a megszorítások költségvetése



A megszorítások költségvetésének nevezte szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a 2019-es büdzsé tervezetét Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke.



A politikus szerint "míg az utóbbi években a kipörgő uniós forrásokra lehetett néminemű gazdasági növekedést alapozni", ez idő alatt "önálló magyar lábra nem állíttatott a gazdaság", mivel a Fidesz-KDNP elmulasztotta azokat a gazdaságfejlesztési intézkedéseket, "amelyek alapján önerőből, saját forrásból lehetne most növekedni".



A Jobbik alelnöke szerint ez abból is látható, hogy a jövő évi büdzsé tervezete nem szélesíti a családok kedvezményeit, és "a pénzügyminiszter is azt tartja eredménynek, hogy megtartják azt az erősen szelektív áfa-csökkentési kört, amely az utóbbi években is hiányos volt".



Z. Kárpát Dániel azt közölte: a javaslat vitája során az áfa csökkentésére - ezen belül a gyermeknevelési cikkek és az alapvető élelmiszerek öt százalékos kulccsal adóztatására -, a lakhatási szegénység mérséklésére, illetve az "igencsak hiányossá váló" szociális védőháló pótlására összepontosít a Jobbik.



Célként említette az oktatás és a szakképzés átalakítását annak érdekében, hogy ne a kivándorlás és a szakemberhiány miatt emelkedjenek a bérek, hanem a magyar gazdaság önerőből legyen képest kitermelni ezt.

A költségvetésről a Parlamentben tartott sajtótájékoztatón a pénzügyminiszter kiemelte: a jövő évi költségvetés 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel, 1,8 százalékos GDP-arányos hiánnyal és 2,7 százalékos inflációval számol. Rámutatott: Magyarország az elmúlt években tartós növekedési pályára állt, felelős költségvetési gazdálkodást folytat, évek óta csökken az államadósság aránya a bruttó hazai termékhez képest.Hangsúlyozta, folytatódik az államadósság mérséklődése, "bízunk benne, hogy a ciklus végére mértéke 60 százalék alá csökkenhet".2019-ben mind az általános tartalék összegét, mind a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék összegét másfélszeresére emeli a kormány - jelentette ki a pénzügyminiszter. A jövő évi költségvetés tervezetében 350 milliárd körül van a tartalékok mértéke - tette hozzá. Jelezte: a világgazdaságban olyan folyamatok zajlanak, amelyek kedvezőtlenül érinthetik Magyarországot is.Jövőre is marad az egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó, amely az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban - mondta Varga Mihály.Az elmúlt évek célzott áfacsökkentéseit is megtartja a kormány jövőre, vagyis a tej, tojás, sertés- és csirkehús, hal és egyéb alapvető élelmiszerek továbbra is az 5 százalékos áfakörbe tartoznak majd - ismertette.Jövőre folytatódik az elmúlt években megszokott adócsökkentés iránya. A kormány azzal számol, hogy a reálkeresetek az idén is jelentősen nőnek, erre tekintettel 2019-ben további 2 százalékponttal, 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke a 2016-ban megkötött hatéves bérmegállapodás alapján. Ezzel 100 milliárd forint marad a vállalkozóknál - hangsúlyozta a miniszter.Varga Mihály kiemelte: a jövő évi költségvetésben 4000 milliárd forintot különítettek el a fejlesztések finanszírozására, így például a Pest megyei beruházásokra, az Irinyi terv és az Ipar 4.0 projektjeire, a digitális infrastruktúra fejlesztésére, az egészségügy és az oktatás területén zajló beruházásokra.A pénzügyminiszter a családok támogatását nevezte a jövő évi költségvetés egyik legfontosabb elemének, kiemelve, hogy a kormány folytatja a családi otthonteremtés támogatását, a csokra jövőre 242 milliárd forintot fordítanak.Megmarad a gyes és a gyed-extra is, és 20 ezer forintra emelkedik a kétgyermekes családok adókedvezménye gyermekenként, összesen 40 ezer forintra, amely mintegy 350 ezer családot érinthet. A 2016-ban megindult folyamat, hogy 5-5 ezer forinttal bővítsék az adókedvezmény összegét, tehát jövőre is teljesülni fog - mondta.Nemcsak a gyermekvállalást, de a gyermeknevelést is támogatja a kormány, ide tartozik például a bölcsődei férőhelyek számának növelése a miniszter szavai szerint.A pénzügyminiszter rámutatott: minden szakterületnek legalább annyi vagy több forrás jut a jövő évi költségvetésben, mint az ideiben. Ismertette, hogy egészségügyre 101 milliárddal, oktatásra 15 milliárddal, kultúrára 68 milliárddal, a közbiztonságra pedig 156 milliárd forinttal több jut jövőre.Megemlítette azt is, hogy tartalékot képeznek a köztisztviselői kar béremelésére, amelynek pontos mértékéről várhatóan ősszel döntenek, most folynak az egyeztetések.A nyugdíjak a kormány vállalásának megfelelően megőrzik reálértéküket - mondta Varga Mihály hozzátéve, hogy mivel jövőre 2,7 százalékos inflációval számolnak, így a nyugdíjakat is ilyen mértékben emelik. Amennyiben a gazdasági növekedés 3,5 százalék felett lesz, amire a pénzügyminiszter szerint jó esély van, a nyugdíjasoknak prémiumot fizet a kormány, ahogy azt tavaly is megtette. Újságírói kérdésre elmondta: 2011 és 2017 között a nyugdíjak reálértéke 10 százalékkal nőtt.Rámutatott: jelentős könnyítést jelent majd a nyugdíjasok foglalkoztatásában, hogy az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után nem kell szociális hozzájárulási adót és járulékokat fizetni.A nők pedig továbbra is nyugdíjba vonulhatnak 40 év jogosultsági viszonnyal - tette hozzá.Varga Mihály jelezte, hogy valamennyi, erre a ciklusra vonatkozó uniós pályázatot már kiírtak, a hangsúly a források felhasználásán lesz jövőre.