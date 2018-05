Varga: a kormány a költségvetési hiány és az államadósság csökkentésére fókuszál

A hírügynökség felidézte, az Argentínától kezdve Törökországon keresztül Olaszország piacait megtépázó gazdasági zavarok és az amerikai monetáris politika szigorításának megkezdése különösen erős hatást gyakorolt a feltörekvő piacokra, köztük Magyarországra. A forint euróhoz viszonyított árfolyama kétéves mélypontra esett kedden a kockázatosabb európai eszközöket keményen sújtó olaszországi belpolitikai válság hatására. A tízéves magyar államkötvények pedig jó úton haladnak afelé, hogy májusban 2012 óta a legrosszabb hónapjukat tudják maguk mögött.



"Úgy vélem, hogy ezekben a viharos időkben nagyobb fiskális mozgástérre van szükségünk" - mondta Varga Mihály, hozzátéve, hogy ez a deficit csökkentését és a költségvetési tartalékok megerősítését jelenti.



Az évi 130 milliárd dollár értéket megtermelő magyar gazdaság jövőre 4,1 százalékkal is növekedhet, ami lehetővé teszi, hogy a kormány jelentősen csökkentse a hiányt még akkor is, ha a költségvetés expanzív marad - mutatott rá a miniszter. A pénzügyminisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy jövőre 2 százalékponttal, 17,5 százalékra csökkentsék a béreket terhelő szociális hozzájárulási adót, növeljék a családi adókedvezményt és fenntartsák az otthonteremtési programot - fejtette ki.



Varga Mihály leszögezte, hogy a kormány célja a kockázatok csökkentése, ami a hiány jelentős mérséklését és az államadósság csökkentésének folytatását jelenti. Hozzátette, a kabinet azt tervezi, hogy a költségvetés GDP-arányos hiányát idén a megcélzott 2,4 százalék helyett 1,8 százalékra vagy annál is alacsonyabb szintre szorítja le.



"Ez azt is jelentheti, hogy a gazdasági növekedési ráta ingadozhat" - fűzte hozzá.



A kormány nem tervez eurókötvény-kibocsátást, és továbbra is azon dolgozik, hogy csökkentse a külföldi devizában denominált államadósság arányát - közölte.



Az egyetlen jelentősebb privatizációs bevétel a 2015-ben megvásárolt Budapest Bank értékesítéséből származhat, de még nem született döntés sem az eladás időpontjáról, sem az értékesítés módjáról - mondta Varga Mihály a Bloomberg hírügynökségnek.