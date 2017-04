Varga Mihály: 3 százalékos nyugdíjemelés várható jövőre

A lap keddi számában olvasható cikkben Varga Mihály elmondta, hogy hamarosan a parlament elé kerül az ország 2018-as költségvetéséről szóló törvénytervezet, a javaslat sok más mellett a jövő

évi nyugdíjemelés nagyságát is meghatározza.



"Azzal számolunk, hogy a következő évben három százalék lesz az infláció. Mivel a polgári kormány 2010-ben azt az ígéretet tette, hogy megvédi a nyugdíjak vásárlóerejét, ezért - s ezt jogszabály is rögzíti - az aktuális nyugdíjemelés mértéke megegyezik a tervezett infláció, vagyis a várható árnövekedés nagyságával. Az idősek járandósága ezek alapján három százalékkal emelkedik 2018-ban" - nyilatkozta a Magyar Időknek a nemzetgazdasági tárca vezetője.



Varga Mihály megjegyezte: ez a nyugdíjemelési módszer az elmúlt években sokat hagyott az idősebb generációknál. Voltak ugyanis olyan esztendők, amikor a valós infláció elmaradt a tervezettől, s emiatt a nyugdíjak nagyobb arányban emelkedtek, mint ahogyan a pénz romlott.



A miniszter a lapnak felidézte, hogy 2011 és 2016 között az idősek juttatásai átlagosan több mint 23 százalékkal nőttek, az infláció viszont összesen 12 százalék körül mozgott, vagyis a nyugdíjak vásárlóereje mintegy tíz százalékkal javult. Rámutatott arra, hogy ezzel gyakorlatilag sikerült visszaadni a szocialisták által elvett 13. havi nyugdíj összegét.



Varga Mihály arról is beszélt, hogy az idei esztendő nem hasonlít a korábbiakhoz, a pénzromlás ugyanis minden bizonnyal nagyobb lesz a korábban várt 1,6 százaléknál.



"Egyetlen nyugdíjas sem járhat rosszabbul, így ha az éves infláció meghaladja a tervezett mértéket, az év végén nyugdíj-kompenzáció következhet" - szögezte le a tárcavezető. Közölte: a pluszpénzek kifizetéséről az inflációs adatok ismeretében, novemberben dönthet a kormány. A nyugdíjasok visszamenőlegesen akkor kézhez is kapják az őket megillető összeget.



Varga Mihály megjegyezte, hogy szóba jöhet idén az úgynevezett nyugdíjprémium ügye is. Szintén jogszabály rendelkezik arról, hogy az idősek külön kifizetésre számíthatnak, ha a GDP növekedésének mértéke meghaladja a 3,5 százalékot, emellett teljesül az államháztartás tárgyévi egyenlegcélja.



"Ahhoz, hogy a prémium egyáltalán téma lehessen, eredményes gazdaságpolitikára volt szükség" - vélekedett Varga Mihály. Hozzátette: rendkívül fontos célkitűzés, hogy a nyugdíjasok ne a vesztesei, hanem a kedvezményezettjei legyenek a makrogazdasági folyamatoknak, ám ez csak kiszámítható szabályok és növekvő teljesítmény mellett képzelhető el.



"Visszaszorulóban a feketegazdaság, karnyújtásnyira a teljes foglalkoztatottság, miközben egyre többet vihetnek haza a munkavállalók" - sorolta a miniszter az elmúlt évek gazdasági döntéseinek eredményeit.