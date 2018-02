Varga Mihály: a kormány nem tett le a személyi jövedelemadó mérsékléséről

A lap pénteki számában megjelent interjúban a tárcavezető kifejtette: akkor lehet újabb nagy adócsökkentést végrehajtani, ha ahhoz rendelkezésre áll minden fontos feltétel, azaz stabilan működő és növekvő gazdaság, javuló munkaerőpiac. Figyelni kell sok más mellett arra is, hogy az ország pénzügyei rendben legyenek, a nehezen megteremtett költségvetési egyensúly ne boruljon fel.



Varga Mihály hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP-kormány az adók csökkentésében hisz, szemben a balliberális oldallal, amelynek lassan harminc éve nem áll másból a gazdasági programja, mint a lakosság és a kisebb hazai vállalkozások durva és még durvább megadóztatásából.



Az ország teherbíró képességét természetesen minden ilyen döntéskor figyelembe kell venni, a szocialista időszakkal szemben ugyanis nincs felelőtlen osztogatás, szavazatszerző pénzszórás - mondta a miniszter.



Hozzátette: "Ha áprilisban a választóktól megkapjuk az ehhez szükséges felhatalmazást, akkor a következő négy évben is úgy óvjuk majd a költségvetési egyensúlyt, és olyan szigort alkalmazunk az állam pénzügyeiben, mint tettük ezt a mögöttünk hagyott nyolc esztendőben. Csak ez a hozzáállás adhat megfelelő alapot az újabb nagy adócsökkentésekhez."



Varga Mihály a lapnak beszélt arról is, hogy egy európai szakmai felmérés szerint 2010 és 2017 között Magyarországon több mint nyolc százalékponttal csökkent az adóterhelés, egyetlen más uniós tagország sem mérsékelte ilyen mértékben az adókat. Emellett ma Magyarország szedi a második legalacsonyabb személyi jövedelemadót az unióban.



Hozzáfűzte, hogy miközben csökkentek az adók, a bérek emelkedtek, és nemcsak a közszférában, hanem a versenyszférában is, köszönhetően a kormány és az érdekképviseletek hat évre szóló megállapodásának. Ebben a kormány azt vállalta, hogy drasztikus adócsökkenést hajt végre, ha a munkáltatók nagy tempóban emelik a béreket - olvasható a Magyar Időkben.