Varga Mihály: a nettó keresetek már több mint 4 éve töretlenül nőnek

Nagyon komoly mértékben, 10 százalékkal nőttek a keresetek januárban az egy évvel korábbihoz képest, ami mutatja, hogy a tavaly megkötött bérnövekedési és adócsökkentési megállapodásnak már januárban jelentős hatása volt - mondta a nemzetgazdasági miniszter hétfőn Budapesten.



Varga Mihály a statisztikai hivatal friss adataira reagálva hozzátette: a nettó keresetek már több mint 4 éve töretlenül nőnek.



Elmondta, hogy az alkalmazottak létszáma 102 ezerrel, ezen belül a versenyszférában 87 ezerrel emelkedett januárban az egy évvel korábbihoz képest, ilyen mértékű emelkedésre nem volt példa 2001, az adatszolgáltatás kezdete óta.



Örömteli, hogy az új munkahelyek elsősorban a versenyszférában jöttek létre, a közszféra létszáma csökkent - jegyezte meg.



Varga Mihály kitért arra, hogy Magyarország felzárkózása most gyorsabb, mint Csehországé, az elmúlt egy évben jobban nőttek a nettó keresetek itthon.



A tárca azzal számol, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése 2017-ben és 2018-ban is jelentősen hozzájárul a keresetek növekedéséhez.



Kérdésre válaszolva a tárcavezető elmondta, bár a bértárgyalások egyebek mellett a MÁV-nál és az MVM-nél még nem fejeződtek be, az állam a maga bérkérdéseit alapvetően lezárta és úgy látja, a januári növekedéssel megegyező emelés kezd kialakulni az állami szektorban is. Hozzátette, arra számít, a versenyszférában is "ettől alig elmaradó mértékben" lesznek növelések.



A kiskereskedelmi szektort érintő törvénymódosítási kezdeményezésről kérdésre válaszolva elmondta: még folynak a tárgyalások a szereplőkkel, nincsen döntés, nyitottak az új javaslatokra. A miniszter úgy vélte, április végéig van lehetőség döntéseket hozni az ügyben, hogy május elején a parlament elé lehessen terjeszteni a törvénymódosítást.



Kérdésre válaszolva Varga Mihály elmondta, nem látnak problémát a kis- és középvállalkozói (kkv) szektorban a bérmegállapodás, béremelések végrehajtásában. A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál bővülés van, a friss adatok szerint először haladta meg a 2 milliót az alkalmazottak száma - jegyezte meg. Hozzátette, a bérmegállapodás aláírásakor is felmerült, hogy lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél versenyképességi, hatékonysági problémát okoz a béremelés, azonban ezek a vállalkozások valószínűleg hosszú távon sem maradhattak volna versenyképesek.



A miniszter beszámolt arról is, hogy mintegy 150 ezren nézték meg és zárhatták le adóbevallásukat a múlt hét csütörtök óta üzemelő internetes felületen, és ez a szám folyamatosan nő. Az NGM várakozása szerint a 2,5 millió ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ember közül több százezren tudják majd lezárni ilyen módon az adóbevallásukat.