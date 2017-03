Varga Mihály szerint a kormány semmilyen új adó bevezetését nem tervezi

Az ellenzéki pártokkal ellentétben a kormány semmilyen új adó kialakításán nem dolgozik, és nem is tervez ilyet - szögezte le a nemzetgazdasági miniszter a Magyar Időknek adott interjúban, és egyúttal megdöbbentőnek tartja, hogy az MSZP vagyonadót vezetne be, ha 2018-ban hatalomra kerülne.



A lap hétfői számában Varga Mihály kifejtette: a kormány inkább a feketegazdaság visszaszorításával garantálja az állam bevételeit. Elmondta, ezt a célt szolgálta korábban az online pénztárgépek rendszerbe állítása és a közúti áruforgalmat ellenőrző elektronikus adóhivatali szisztéma elindítása is: az intézkedések az elmúlt két évben kétszáz-háromszáz milliárd forintnyi többletbevételt hoztak.



A digitalizáció révén pedig hamarosan újabb elemmel bővül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feketegazdaság elleni eszköztára.



A szaktárca már dolgozik az újabb intézkedésen, így a cégek számlázását is bekötik majd az adóhivatalhoz. A minisztérium idén felgyorsítja azt a munkát, amely az online számlázás bevezetéséhez szükséges, így a jövőben a vállalkozások legfontosabb pénzügyi adatait is láthatja majd az adóhatóság - jelezte Varga Mihály, és hangsúlyozta: nem tartja erkölcsös és észszerű gondolatnak újabb közteherrel sarcolni azokat, akik legális, adózott jövedelemből vásároltak például otthont maguknak vagy a családjuknak.