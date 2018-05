Varsóba látogat először Orbán Viktor

Magyarország és Szlovákia további intenzív együttműködéséről írt Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök Orbán Viktornak az újraválasztása alkalmából küldött gratuláló levelében - tájékoztatta az MTI-t pénteken Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár, aki azt is közölte: Orbán Viktor első hivatalos kormányfői útja Varsóba vezet majd.A szlovák miniszterelnök kiemelte, az elmúlt időszak közös együttműködése mindkét országnak jelentős, kézzelfogható eredményeket hozott, és ezek mindkét ország polgárainak javára váltak.Örömét fejezte ki, hogy a sikeres együttműködés folyamatos fejlődést biztosított nemcsak politikai, hanem a gazdasági, energetikai, kulturális és társadalmi szinten is.Peter Pellegrini reményét fejezte ki, hogy a kétoldalú kapcsolatok továbbra is élénken fejlődnek, és a visegrádi országok (V4) együttműködésén belül, valamint európai szinten is folytatódik az intenzív és konstruktív együttműködés.Havasi Bertalan az MTI érdeklődésére azt is közölte: Orbán Viktor miniszterelnökké választása utáni első hivatalos útja Lengyelországba, Varsóba vezet, már jövő hétfőn.