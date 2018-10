Vásárlás közben mentett életet egy rendőr és egy szabadnapos mentős

Családjával az egyik gyulai áruházban vásárolt egy szolgálaton kívüli rendőr a délelőtt során, amikor nem messze tőle a boltban összeesett egy férfi. A Gyulai Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka azonnal az idős ember segítségére sietett. Ellenőrizte a légzését és a pulzusát is, majd miután életjeleket nem tapasztalt, megkezdte a férfi újraélesztését, eközben hívta a mentőket és a kollégáit is. Segítségére volt a gyulai mentőállomás egyik mentőgépkocsivezetője is, aki szintén szabadnapján vásárolt az üzletben. A rendőr és a mentős felváltva végzett mellkaskompressziót, fenntartva ezzel a férfi keringését. A kiérkező mentők stabilizálták az idős embert állapotát és kórházba szállították.