Vasárnap hajnalban szünetel az e-matrica és az e-útdíj értékesítése

Szünetel az úthasználati jogosultságok, az e-matrica és a 3,5 tonna össztömeg feletti teherjárművekre érvényes e-útdíj értékesítése június 10-én, vasárnap hajnali 1 és 5 óra között rendszerfejlesztés és karbantartás miatt - közölte a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. pénteken az MTI-vel.



Ebben az időszakban semmilyen módon sem lesz lehetőség e-matricák és HU-GO viszonylati jegyek beszerzésére, utóbbinál az egyenlegek feltöltése is szünetel. Ezen felül a NÚSZ Zrt. vasárnap hajnalban is nyitva tartó, M3-as autópálya Szilas pihenőben található ügyfélszolgálati irodájában sem lesz ügyintézés.



Kiemelték, hogy a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer alacsony egyenleg értesítés és riasztási szolgáltatásai is szünetelnek vasárnap reggel 6 óráig, azaz a HU-GO rendszerben regisztrált felhasználók nem kapnak figyelmeztetést, ha az egyenlegük elérte a beállított minimum szintet, illetve az ellenőrzési rendszer jogosulatlan úthasználatot észlel.



A közleményben felidézték, hogy az üzemszünet végét követő 60 percen belül a NÚSZ Zrt. nem szab ki pótdíjat az e-matrica rendszerben érvényes jogosultság nélkül közlekedő járművekre, a 60 perces türelmi idő azonban nem vonatkozik a HU-GO rendszerben közlekedő 3,5 tonna feletti teherjárművekre.



Továbbra is alapszabálynak számít, hogy a díjköteles útszakaszokra csak érvényes úthasználati jogosultsággal lehet felhajtani. Ezért a NÚSZ Zrt. azt javasolja, hogy az úthasználati jogosultságokat mindenki még a karbantartás kezdete előtt elővételben vásárolja meg a https://ematrica.nemzetiutdij.hu/, a https://hu-go.hu/ weboldalakon, illetve a NÚSZ Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél vagy a Nemzeti Mobilfizetési Rendszeren keresztül (SMS-ben, weben vagy applikáció segítségével).



A technikai beavatkozás a 3,5 tonna feletti teherjárműveknél az útdíj bevallását automatikusan lehetővé tevő fedélzeti eszközt (OBU) használó ügyfeleket nem érinti, amennyiben gondoskodtak arról, hogy a szóban forgó időszakban tervezett úthasználatokhoz elegendő fedezetük legyen. Ha egyenlegük várhatóan ehhez mégsem biztosítana kellő fedezetet, javasolják, hogy a karbantartást megelőzően időben gondoskodjanak az egyenleg feltöltéséről vagy viszonylati jegy vásárlásával tegyenek eleget útdíjfizetési kötelezettségüknek - olvasható a NÚSZ Zrt. közleményében.