Vasárnaptól már a nagyszülők és az unokák is jelentkezhetnek Erzsébet-táborokba

Vasárnaptól a nagyszülők és az unokák, az egyszülős családok, valamint a két gyermeket nevelő családok is jelentkezhetnek az Erzsébet-táborokra - jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára gyereknapon, vasárnap, a Családok budapesti világtalálkozójának záró rendezvényén.



Az államtitkár hozzátette: a nagyszülők és az unokák a Fogd kézen a nagyszüleidet! elnevezésű pályázat keretében tölthetnek együtt egy hetet az Erzsébet-táborokban. A másik lehetőség az egyszülős családokat célozza, az is pályázhat, aki egyedül neveli gyermekét vagy gyermekeit, és a kétgyermekes családok is jelentkezhetnek a programba - mondta Novák Katalin. Mindhárom esetben vasárnaptól lehet beadni a jelentkezéseket - közölte az államtitkár.



Novák Katalin kiemelte: a turizmusban a Magyar Turisztikai Ügynökséggel (MTÜ) együttműködve meghirdetik a családbarát turizmust. A kormány azt akarja elérni, hogy minden vendéglátóhelyen, szállodában legyenek tekintettel a kisgyermekkel vagy nagyszülőkkel érkezőkre. Az államtitkár hangsúlyozta: a kormány arra törekszik, hogy jövőre a turizmus is valóban családbarát legyen. Emlékeztetett arra is, hogy 2018 Magyarországon a családok éve lesz.



Novák Katalin bízik abban, mindenki érezni fogja majd, hogy Magyarországon a családok vannak a középpontban. A vasárnapi budapesti gyermeknapi fesztivál szakmai partnere az MTÜ, kiemelt partnere a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap. A fesztivál védnöke Novák Katalin.