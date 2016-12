Vásáry Tamás vezényli az újévi koncertet a Zeneakadémián

Vásáry Tamás Kossuth-díjas zeneszerző, karmester vezényletével adnak újévi koncertet a Virtuózok január 1-jén a Zeneakadémián.



A hangversenyen a közmédia klasszikus zenei tehetségkutatójának felfedezettjei, valamint Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas operaénekes is fellép.



"Nagyon fontos számunkra ez az újévi koncert, egyrészt a hagyományteremtés miatt, másrészt azért, mert a tehetséges gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy megmutathassák magukat a közönségnek" - hangsúlyozta Peller Mariann, a Virtuózok producere az M1 aktuális csatorna csütörtöki adásában.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar tematikára épülő újévi koncert műsorát Batta András zenetörténész állította össze, és főként populárisabb műveket adnak elő. Doppler Magyar fantáziája, magyar rapszódiák, magyar indulók és Georges Bizet Carmen című operájának részletei is szerepelnek a műsorban, de színpadra lép a jelenleg Berlinben tanuló Gyöngyösi Ivett zongoraművész is, aki egy olyan művet ad elő, amelyben ősi magyar motívumok jelennek meg - mutatott rá a producer, aki szerint a koncert karitatív célokat is szolgál.



Peller Mariann felhívta a figyelmet arra is, hogy a Duna csatorna élőben közvetíti az újévi eseményt.



Váradi Gyula hegedűművész, a Virtuózok klasszikus zenei tehetségkutató műsor felfedezettje Hubay Jenő Hullámzó Balaton tetején című művével lép színpadra.



"Nagyon nagy öröm számomra az, hogy a Zeneakadémia dísztermében a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Vásáry Tamás vezényletével léphetek fel" - hangsúlyozta a hegedűművész, hozzátéve, hogy a Virtuózoknak köszönhetően az elmúlt egy évben sok koncertlehetőséghez jutott Európában és Magyarországon.



A Zeneakadémia színpadára lép mások mellett Kökény Tamás, a Virtuózok második szériájának fődíjasa, Wendler Enikő és Csabay Zsuzsanna, valamint Sándor Zoltán, aki Hubay Jenő Carmen-fantáziáját szólaltatja meg hegedűn. Zenél még Bánkövi Bence és Váradi Gyula, a második széria korcsoportgyőztese is, aki karácsonykor a Berlin Filmharmóniában lép fel az Armel Opera Fesztivál jóvoltából