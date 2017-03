Vége a türelmi időnek: már büntetik a fuvarozókat az osztrák hatóságok

Ausztriában is kötelező a helyi minimálbért megadni a sofőröknek, és be is kell őket jelenteni. Ha a magyar fuvarcégek nem tesznek ennek eleget, több tízezer euróra is büntethetik őket.

A türelmi időszaknak vége, az osztrák hatóságok szigorúan, több tízezer euróra is büntethetnek, ha a január elsején életbe lépett újabb közúti szabályozásnak a magyar fuvarcégek nem tesznek eleget.



Az idei évtől az Ausztriába belépő, ott árut vagy utast felvevő és letevő jármű sofőrjét belépés előtt be kell jelenteni az osztrák hatóságoknak, a sofőrnek pedig meg kell fizetni az osztrák minimálbért az ott végzett munka idejére.



A külföldi piacokra szállító magyar fuvarozók körülbelül 65%-át érintheti a szigorú szabályozás a WebEye piaci adatai alapján. A terhek csökkentésére két út áll a vállalkozások előtt: vagy létszámbeli fejlesztést végeznek, vagy támogató megoldásokat vesznek igénybe a munkafolyamatok gyorsítására.

A január elsejével életbelépett szabályozás legfontosabb eleme, hogy még indulás előtt, a munkáltatóknak kötelezően be kell jelenteni az Ausztriába belépő járművezetőket az Osztrák Pénzügyminisztérium (Bundesministerium für Finanzen) internetes felületén. Aki elmulasztja ezt a bejelentést, első alkalommal 20 ezer, minden további eseteknél akár 50 ezer eurós bírságot kaphat munkavállalónként.



A magyar tulajdonban lévő, a telematikai piacon a legnagyobb európai lefedettséggel rendelkező WebEye partnereinek információja alapján már apró hiányosság esetén is könnyen büntetésbe lehet szaladni.



Az utóbbi néhány évben jelentősen megnövekedtek a fuvarozók és áruszállításban résztvevő vállalkozások adminisztrációs terhei, elég csak a magyarországi e-útdíjra, az EKÁER-re, vagy az idei osztrák szabályozásra gondolni. Ezek jelentős mértékben növelték a vállalkozások addigi leterheltségét, amelyek kénytelenek voltak alkalmazkodni az új feltételekhez. Ezt vagy úgy tehették meg, hogy kibővítették a munkaállományukat, vagy úgy, hogy optimalizálták a munkafolyamataikat és ahol lehet, támogató megoldásokat és rendszereket vettek igénybe a munkafolyamatait gyorsítására.



„Az áruszállítási iparágban ma már a legtöbb cég használ valamilyen fuvarszervezői modult, viszont az elszámolási, kommunikációs, adminisztrációt segítő alkalmazások már kevesebbjükhöz jutnak el. Ezekkel a megoldásokkal rengeteg időt lehet megspórolni a napi munkamenetben és az időszakos elszámolásoknál egyaránt, ami közvetve hozzájárul a vállalatok versenyképességének növeléséhez. Arra buzdítjuk a fuvarozó és áruszállítási cégeket, hogy térképezzék fel a piacon már elérhető támogató megoldásokat, amelyekkel többek között az osztrák minimálbér elszámolás is könnyebbé tehető." - mondta el Németh Pál, a WebEye Telematics Group nemzetközi piacokért felelős vezetője.



A szabályozás másik fontos pontja, hogy a kint töltött időszakra időarányosan meg kell fizetni az osztrák minimálbért, napidíj formájában. Egy modern telematikai rendszer adataiból kiolvasható, hogy percre pontosan mikor, melyik országban közlekedtek a cégek járművei. „Az utólagos elszámoláshoz szükséges riport a tachográf adatokat alapul véve automatikusan méri a teljes vezetési időt, ami alapján egyértelműen meg tudjuk mutatni, hogy az adott munkákra mennyi bért kell hó végén fizetni a járművezetőnek." - tette hozzá Németh Pál.



Ausztria nem az első, aki a helyi minimálbér kifizetésére kötelezi a külföldi fuvarozó vállalkozásokat az adott terülten fuvarozással eltöltött idő függvényében; korábban már Németország, Franciaország és Olaszország is bevezetett hasonló intézkedéseket. A magyar közúti közlekedési szolgáltatókat tömörítő szakmai érdekképviseletek így már jól ismerik az ebből adódó kihívásokat: „Az osztrák rendelkezés az eddigi Nyugat-Európai országok szabályozásainak újabb állomása, amivel a fuvarozókat és szállítmányozókat sújtják. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary a legnagyobb taglétszámmal rendelkező szakmai szervezet igyekszik mindenben segítséget nyújtani a fuvarozó magánvállalkozó tagjainak, a Dittel Gábor ügyvezető főtitkár.

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az autóban a következő papíroknak kell ott lenniük:



- maga a bejelentés, a ZKO3 jelű nyomtatvány

- a társadalombiztosítási bejelentkezés dokumentumai – értve ez alatt az E101-es európai egészségbiztosítási - kártyát, ha a sofőrnek nincs Ausztriában bejelentett biztosítása, vagy

- az illetékes (itt: a magyar) társadalombiztosítás igazolása (német fordításban) arról, hogy az érintett munkavállalóra nem az osztrák, hanem másik ország (itt: Magyarország) társadalombiztosítása vonatkozik.



Ugyancsak a sofőrnél kell tartani a bérezésre vonatkozó dokumentumokat is. Ezek közül a munkaszerződésnek német vagy angol nyelven, minden más papírnak német nyelven kell rendelkezésre állnia. Az elvárt iratok:

-munkaszerződés

-bérjegyzék

-kifizetési igazolások vagy banki utalások dokumentumai bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok abból a célból, hogy a kiküldött munkavállaló osztrák jogszabályok szerinti díjazását a foglalkoztatás időtartama alatt ellenőrizni lehessen. beszámoltunk, az autóban a következő papíroknak kell ott lenniük:maga a bejelentés, a ZKO3 jelű nyomtatvány- a társadalombiztosítási bejelentkezés dokumentumai – értve ez alatt az E101-es európai egészségbiztosítási - kártyát, ha a sofőrnek nincs Ausztriában bejelentett biztosítása, vagy- az illetékes (itt: a magyar) társadalombiztosítás igazolása (német fordításban) arról, hogy az érintett munkavállalóra nem az osztrák, hanem másik ország (itt: Magyarország) társadalombiztosítása vonatkozik.Ugyancsak a sofőrnél kell tartani a bérezésre vonatkozó dokumentumokat is. Ezek közül a munkaszerződésnek német vagy angol nyelven, minden más papírnak német nyelven kell rendelkezésre állnia. Az elvárt iratok:-munkaszerződés-bérjegyzék-kifizetési igazolások vagy banki utalások dokumentumai bérbesorolásra vonatkozó dokumentumok abból a célból, hogy a kiküldött munkavállaló osztrák jogszabályok szerinti díjazását a foglalkoztatás időtartama alatt ellenőrizni lehessen. A január elsejével életbelépett szabályozás legfontosabb eleme, hogy még indulás előtt, a munkáltatóknak kötelezően be kell jelenteni az Ausztriába belépő járművezetőket az Osztrák Pénzügyminisztérium (Bundesministerium für Finanzen) internetes felületén. Aki elmulasztja ezt a bejelentést, első alkalommal 20 ezer, minden további eseteknél akár 50 ezer eurós bírságot kaphat munkavállalónként.A magyar tulajdonban lévő, a telematikai piacon a legnagyobb európai lefedettséggel rendelkező WebEye partnereinek információja alapján már apró hiányosság esetén is könnyen büntetésbe lehet szaladni.Az utóbbi néhány évben jelentősen megnövekedtek a fuvarozók és áruszállításban résztvevő vállalkozások adminisztrációs terhei, elég csak a magyarországi e-útdíjra, az EKÁER-re, vagy az idei osztrák szabályozásra gondolni. Ezek jelentős mértékben növelték a vállalkozások addigi leterheltségét, amelyek kénytelenek voltak alkalmazkodni az új feltételekhez. Ezt vagy úgy tehették meg, hogy kibővítették a munkaállományukat, vagy úgy, hogy optimalizálták a munkafolyamataikat és ahol lehet, támogató megoldásokat és rendszereket vettek igénybe a munkafolyamatait gyorsítására.„Az áruszállítási iparágban ma már a legtöbb cég használ valamilyen fuvarszervezői modult, viszont az elszámolási, kommunikációs, adminisztrációt segítő alkalmazások már kevesebbjükhöz jutnak el. Ezekkel a megoldásokkal rengeteg időt lehet megspórolni a napi munkamenetben és az időszakos elszámolásoknál egyaránt, ami közvetve hozzájárul a vállalatok versenyképességének növeléséhez. Arra buzdítjuk a fuvarozó és áruszállítási cégeket, hogy térképezzék fel a piacon már elérhető támogató megoldásokat, amelyekkel többek között az osztrák minimálbér elszámolás is könnyebbé tehető." - mondta ela WebEye Telematics Group nemzetközi piacokért felelős vezetője.A szabályozás másik fontos pontja, hogy a kint töltött időszakra időarányosan meg kell fizetni az osztrák minimálbért, napidíj formájában. Egy modern telematikai rendszer adataiból kiolvasható, hogy percre pontosan mikor, melyik országban közlekedtek a cégek járművei. „Az utólagos elszámoláshoz szükséges riport a tachográf adatokat alapul véve automatikusan méri a teljes vezetési időt, ami alapján egyértelműen meg tudjuk mutatni, hogy az adott munkákra mennyi bért kell hó végén fizetni a járművezetőnek." - tette hozzáAusztria nem az első, aki a helyi minimálbér kifizetésére kötelezi a külföldi fuvarozó vállalkozásokat az adott terülten fuvarozással eltöltött idő függvényében; korábban már Németország, Franciaország és Olaszország is bevezetett hasonló intézkedéseket. A magyar közúti közlekedési szolgáltatókat tömörítő szakmai érdekképviseletek így már jól ismerik az ebből adódó kihívásokat: „Az osztrák rendelkezés az eddigi Nyugat-Európai országok szabályozásainak újabb állomása, amivel a fuvarozókat és szállítmányozókat sújtják. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary a legnagyobb taglétszámmal rendelkező szakmai szervezet igyekszik mindenben segítséget nyújtani a fuvarozó magánvállalkozó tagjainak, a www.nit.hu oldalon közzétett friss információk, ajánlások, vagy akár telefonos, illetve személyes tanácsadás formájában, akár pedig a piaci árak alatti szolgáltatások biztosításával, hogy tagjai elkerülhessék a rendkívül szigorú büntetéseket." –mondjaügyvezető főtitkár. Témák: Ausztria fuvarozás Delmagyar.hu hirdetés hirdetés