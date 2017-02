Veronai buszbaleset - szombaton hozzák haza az áldozatokat

A temetkezési vállalat valamint a külügyminisztérium emberei már Olaszországban vannak, ám az előzetes tervekkel ellentétben a későbbi, szombati indulás mellett döntöttek, mivel nem három, hanem öt kórházból kell a testeket átvenniük, amiket a Honvéd kórházba szállítanak majd. Itt fogadják majd a hozzátartozókat a vasárnapi nap folyamán - előzetesen egyeztetett időpontok szerint.A győri szövetbankban tenyészthetnek hámsejtet a veronai buszbaleset súlyos sérültjei számára. A Kisalföld szerint az egyik válságos állapotban lévő sérült is azok között lehet, akik Győrből, a Petz Aladár Kórházból kaphatnak új bőrszövetet.Az ő teste hatvan százalékán szenvedett égési sérüléseket. Sajtóértesülések szerint ő a busz vezetője, akit egyelőre nem tudnak hazaszállítani Veronából. Ha a kritikus időszakot túléli, több műtétre, bőrátültetésre lesz szüksége - írja a BorsOnline Éppen a baleset előtt rendelt nagyobb mennyiségben, szintén bőrátültetésre használt speciális sertésbőrt a budapesti Honvédkórház. Ez azért is fontos, mert a fővárosban kezelt két sérült, a tornatanár és felesége hasonlóan komoly műtétekre szorul. A buszbaleset sérültjeinek véradással is segítettek a napokban Nagybajcson.