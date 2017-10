Veronai buszbaleset: engedély nélküli póttartály és plusz ülések voltak a buszban

Teljes látképen az illegális póttartály.

Kép forrása: Laszlo Krizsany / Facebook

A baleseti jegyzőkönyvre hivatkozva a zoom.hu azt írja, a Verona közelében balesetet szenvedett buszba engedély nélkült szereltek plusz üléseket, így a megengedett 53 helyett 58 darab volt a járműben, valamint egy 320 literes póttartályt is beépítettek - osztotta meg a Bors Január 20-án a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói és tanárai halálos balesetet szenvedtek, a szakértői vizsgálat eredményeit a napokban kapták kézhez a szülők, de a nyomozás továbbra is tart, mind itthon, mind Olaszországban. A lezárult vizsgálat szerint a Setra típusú buszt 2003-ban 53 üléssel helyezték forgalomba, majd később engedély nélkül úgy alakították át, hogy 58 személy is elférjen rajta.A Facebookon is közzétett jegyzőkönyv szerint a buszban három tartály volt, egy 160 és egy 320 literes, valamint a busz közepén egy 370 literes engedély nélkül beépített póttartály.

A portál azt írja, nem sokkal a tragikus baleset után, márciusban derült ki, hogy azt a férfit, aki január 20-án a buszt vezette, korábban alvászavarokkal kezelték . 2016 januárjától márciusig fel is függesztették és a buszokról is levették, hogy kivizsgálják, mi okozza alvásproblémáit. Azonban a sofőr a gyógyulását bizonyító szak- és üzemorvosi papírt is bemutatott, 2016-tól újra a volán mögé ülhetett. A lap szerint viszont nem vezethetett volna, mivel a gyógykezelésére előírt készülék és a szedett gyógyszerek egyike sem tette ezt lehetővé.A 17 életet követelő baleset után a sofőrt sokáig nem tudták kihallgatni, a sok belélegzett füst miatt nem tudott beszélni, miután pedig sikerült beszélni vele, azt állította, nem az alvászavara okozta a balesetet, nem aludt el.