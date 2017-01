Veronai busztragédia: Ferenc pápa részvéttáviratot küldött

A részvéttáviratot a pápa nevében Pietro Parolin bíboros-államtitkár juttatta el Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érseknek.Az MTI-hez szerdán eljuttatott távirat szerint Ferenc pápa "mély fájdalommal értesült az olaszországi Verona közelében történt buszbalesetről", melyben a Szinyei Merse Pál Gimnázium 16 diákja életét vesztette, illetve többen súlyos sérüléseket szenvedtek, és "a tragédia minden érintettjét biztosítja imádságos együttérzéséről".A pápa "az elhunytakat a mindenható Isten irgalmas szeretetére bízva imádkozik azért, hogy a családtagok és barátok vigasztalást találjanak gyászukban, és erőt tudjanak meríteni az Úr kegyelméből".Ferenc pápa imádkozik a sérültekért is, és mindazokért, akiket érintett a tragédia, hogy gyógyulást és vigaszt leljenek a szomorúság idején.A pápa a Szinyei Merse Pál Gimnázium egész közösségére és valamennyi gyászolóra a béke és erő isteni áldását kéri - olvasható a közleményben.döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán.A testület Tarlós István főpolgármester javaslatára napirenden kívüli egyhangú szavazással döntött a felajánlásról.Az eredeti javaslat arról szólt, hogy a felajánlás az elhunytak esetleges hazaszállítására vonatkozik, de Horváth Csaba (MSZP) jelezte: a hírek szerint a kormány már magára vállalta a hazaszállítás költségeit, ezért azt a kiegészítő javaslatot tette, hogy ha a kormány ezt valóban megtette, akkor a temetkezés költségeit vállalja át a főváros.A Fővárosi Közgyűlés ülésének kezdetén a jelenlévők néma felállással adóztak az elhunytak emléke előtt.A több mint húsz éve személyszállítással foglalkozó Pizolit Busz Kft. történetében még soha nem fordult elő személyi sérülést okozó baleset, az olaszországi tragédiáról éppen ezért a vállalat minden dolgozója döbbenten értesült. Czakó Tibor, a Pizolit Busz Kft. vezetője ebben a szívszorító helyzetben maga is sokkos állapotba került, ugyanakkor kötelességének tartotta, hogy minden birtokában lévő információt megosszon és együttérzését fejezze ki az érintetteknek.mondta a külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.Szijjártó Péter elmondta: az azonosítást rendkívüli módon megnehezíti a tűz miatti roncsolódás, így bár korábban arról volt szó, hogy szerda-csütörtökre befejeződhet az eljárás, valószínűleg elhúzódik a jövő hétre is, és a holttesteket is akkor hozhatják haza.Egyelőre nem tudjuk, mi okozta a balesetet - tette hozzá.- mondta Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlekedésrendészeti főosztályvezetője az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.A rendőr ezredes elmondta: az olasz hatóságok kérésére magyar rendőrök utaztak a hétvégén Olaszországba, a 16 halálos áldozatot követelő buszbaleset helyszínére. Ettől függetlenül a nyomozást az olasz hatóságok folytatják. Az általa vezetett háromtagú magyar szakértői csoport abban segített, hogy minél gyorsabban, minél pontosabb információhoz jussanak az olasz kollégák. Segítettek tisztázni az utaslistát - említett példát Óberling József.Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az autóbusz-üzemeltető telephelyen lefoglalták a jármű műszaki okmányait, valamint a sofőrök papírjait, és azokat 24 órán belül átadták az olasz hatóságoknak - tette hozzá.A főosztályvezető elmondta, hogy a baleset helyszínén sem az aszfalton, sem az autóbuszon - a gumiabroncs maradványán, a keréktárcsán - nem láttak olyan nyomot, amely defektre utalt volna. Közlése szerint az objektív bizonyítékok gyakorlatilag megsemmisültek.

Az is lehet, hogy sosem derül ki, pontosan miért, hogyan történt a baleset

- fogalmazott.Múlt péntek éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.