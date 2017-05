Veronai busztragédia: kifizették a kárösszegeket

Emmi: a leggyorsabb kártérítést kérték a biztosítóktól



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) továbbra is a veronai buszbaleset áldozatainak családja mellett áll és ismételten arra kéri a biztosítókat, hogy a kártérítési igényeket a lehető leggyorsabban, az érintetteknek legkedvezőbb eljárást alkalmazva és a lehetséges legméltányosabb elbírálási feltételek mentén bírálja el - közölte az Emmi oktatási államtitkársága szerdán az MTI-vel.



Kiemelték, hogy "az ellenzék részéről a veronai busztragédia felhasználása nem a népszerűség keresésének legízlésesebb eszköze".



Közleményük szerint Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere februárban már egyeztetett a balesetben érintettek általános biztosítási kárrendezésének kezeléséről a Groupama Biztosító Zrt. vezérigazgatójával, a biztosító együttműködését kérte, s erre ígéretet kapott.



Felidézték továbbá, hogy a minisztérium vezetői személyesen vettek részt - az első perctől a helyszínen és az iskolában egyaránt - a segítségnyújtásban, s a családoknak és az iskolának is igyekeztek minden segítséget megadni a tragédiával kapcsolatban. Mint fogalmaztak: "sajnálattal" értesültek arról, hogy a baleset ügyében nyomozó és eljáró az olasz hatóságok a magyar külügyi tárca sürgetése ellenére még nem adták át az áldozatok családjának a szükséges dokumentumokat. A hozzátartozók helyzetét megértve bíznak benne, hogy ez mielőbb megtörténik - tették hozzá.



A közleményben kitértek arra is, hogy az iskolai buszos kirándulások biztonságosabbá tételéért a tárca online kérdőíves felmérést végzett és jogszabály-módosítást kezdeményezett, mert a jelenlegi szabályozás szerint egy szervezett program - még ha bizonyos elemeiben, a szervezés egy részében részt is vesz az iskola dolgozója - csak akkor minősül iskolai kirándulásnak, és akkor állapítható meg a köznevelési intézmény vezetőjének, azaz az iskola igazgatójának a felelőssége, ha az iskola pedagógiai programjának részét képezi.



A biztonságosabb, teljeskörűbb és átláthatóbb jogi környezet megteremtése érdekében - a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium és az Emmi részvételével - munkacsoport alakult, hogy a szakterületekhez tartozó szabályozást felülvizsgálják és ha szükséges - beépítve a veronai buszbaleset kapcsán tartott online kérdőíves felmérés eredményeit is - módosítsák azt. A köznevelésért felelős szakterület a nemzeti köznevelésről szóló törvényben pontosításokat fogalmazott meg, amelyek a többi ágazathoz tartozó szabályozáshoz nyújtanak alapokat.



A közlemény szerint a tankerületi központ által megbízott ügyvédi irodán keresztül a hozzátartozók tájékoztatást kapnak lehetőségeikről, emellett az iroda minden lehetséges ügyben eljár a szülők képviseletében. Az intézmény folyamatosan együttműködik a Klebelsberg Központtal, a pedagógiai szakszolgálattal, az ügyvédi irodával, hogy a kormányzat által ígért segítséget az érintettek megkapják, amelyről minden szülő folyamatos tájékoztatást kap. A Belső-Pesti Tankerületi Központ az ügyben a humánum és a vonatkozó jogszabályi környezet alapján fog a továbbiakban is eljárni - fejtette ki az Emmi közleményében.

A Groupama Biztosító Zrt. a veronai baleset károsultjai és hozzátartozói számára kifizette a kártérítéseket azokban az esetekben, ahol meghatározható volt a kárösszegek nagysága és beérkeztek a kiutaláshoz szükséges dokumentumok is - közölte az autóbusz kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződését kezelő biztosítótársaság szerdán az MTI-vel.A közlemény szerint a már benyújtott poggyászkárok, illetve a felmerült költségek, dologi károk megtérítését folyamatosan rendezte a biztosító. A jogszabályoknak megfelelően az elhunytak valamennyi közeli hozzátartozója - szülők, testvérek és nagyszülők - részére úgynevezett sérelemdíjat is fizetett a biztosítótársaság. A súlyosan sérülteknél egészségi állapotuk alakulásától függően határozzák majd meg a sérelemdíj végleges nagyságát, de az előlegeket már számukra is kifizették.A sérelemdíjak, tekintettel a baleset különösen tragikus körülményeire, a magyar gyakorlatban meghatározott kártérítési összegek felső határán mozognak - áll a közleményben. A kifizetett kárösszegek nagyságát ugyanakkor a biztosító nem közölte az MTI kérdésére.Tájékoztattak arról is, hogy a társaság már megtérítette, illetve folyamatosan téríti a tartós gyógykezelésre szoruló sérültek egészségi állapotával összefüggő többletkiadásokat. Mindezeken felül a biztosító sérelemdíjat fizetett, illetve fizet majd ki azok számára is akik könnyebb sérülést szenvedtek és akiknek egyáltalán nem volt fizikai sérülése.A közleményben megjegyezték, hogy a biztosítótársaság a károsultakkal, az áldozatok hozzátartozóival továbbra is aktív párbeszédre törekszik, így az átutalt sérelemdíjaknál is biztosítja a lehetőséget a további egyeztetésre.A közlemény szerint a baleset körülményeinek vizsgálata, és ezzel összefüggésben a jogi felelősség megállapítása még jelenleg is folyamatban van.A 24.hu hírportál szerdán arról írt, hogy a buszbaleset áldozatainak hozzátartozói szerint a Groupama olyan méltatlan összeget ajánlott fel számukra, amelyet nem fogadtak el.Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A szerencsétlenségnek tizenhét halálos áldozata volt. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.