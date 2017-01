Veronai busztragédia: lehet, hogy sosem derül ki, mi okozta a balesetet

A több mint húsz éve személyszállítással foglalkozó Pizolit Busz Kft. történetében még soha nem fordult elő személyi sérülést okozó baleset, az olaszországi tragédiáról éppen ezért a vállalat minden dolgozója döbbenten értesült. Czakó Tibor, a Pizolit Busz Kft. vezetője ebben a szívszorító helyzetben maga is sokkos állapotba került, ugyanakkor kötelességének tartotta, hogy minden birtokában lévő információt megosszon és együttérzését fejezze ki az érintetteknek.mondta a külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.Szijjártó Péter elmondta: az azonosítást rendkívüli módon megnehezíti a tűz miatti roncsolódás, így bár korábban arról volt szó, hogy szerda-csütörtökre befejeződhet az eljárás, valószínűleg elhúzódik a jövő hétre is, és a holttesteket is akkor hozhatják haza.Egyelőre nem tudjuk, mi okozta a balesetet - tette hozzá.- mondta Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlekedésrendészeti főosztályvezetője az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.A rendőr ezredes elmondta: az olasz hatóságok kérésére magyar rendőrök utaztak a hétvégén Olaszországba, a 16 halálos áldozatot követelő buszbaleset helyszínére. Ettől függetlenül a nyomozást az olasz hatóságok folytatják. Az általa vezetett háromtagú magyar szakértői csoport abban segített, hogy minél gyorsabban, minél pontosabb információhoz jussanak az olasz kollégák. Segítettek tisztázni az utaslistát - említett példát Óberling József.Emellett a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai az autóbusz-üzemeltető telephelyen lefoglalták a jármű műszaki okmányait, valamint a sofőrök papírjait, és azokat 24 órán belül átadták az olasz hatóságoknak - tette hozzá.A főosztályvezető elmondta, hogy a baleset helyszínén sem az aszfalton, sem az autóbuszon - a gumiabroncs maradványán, a keréktárcsán - nem láttak olyan nyomot, amely defektre utalt volna. Közlése szerint az objektív bizonyítékok gyakorlatilag megsemmisültek.

Az is lehet, hogy sosem derül ki, pontosan miért, hogyan történt a baleset

- fogalmazott.Múlt péntek éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító busz, tizenhatan meghaltak, huszonhatan megsérültek. A buszon a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.