Veronai tragédia: még nem zárult le az áldozatok és sérültek azonosítása

Az áldozatok és a veronai kórházban ápolt súlyos sérültek azonosítása még nem zárult le - értesült az MTI pénteken. A balesetben elhunyt 16 áldozat, valamint a veronai Brogo Trento kórházban kezelt két súlyos sérült pontos azonosítása még folyamatban van. A családtagoktól vett DNS-minták vizsgálata egy milánói laboratóriumban zajlik, és előreláthatóan jövő héten zárul le. Ezt követően az olasz hatóságok engedélyezhetik az áldozatok hazaszállítását.



"A két súlyos beteg állapota stabilizálódott, de továbbra is életveszélyes. Folyamatos megfigyelés alatt állnak, egyelőre nem szállíthatók" - nyilatkozta Giovanna Ghirlanda a veronai Borgo Trento kórház-komplexum orvos igazgatója az MTI-nek pénteken.



A L'Arena veronai napilap tévécsatornája csütörtök este külön műsort szentelt a buszkatasztrófának. Egy megrázó videófelvétel - amelyet a baleset helyszínén lévő felüljáró kamerája rögzített - az autóbuszból felcsapó lángokat és a megálló autósok elkeseredett reakcióit mutatja. A videót az olasz rendőrség is közölte a honlapján.



A műsorban résztvevő Girolamo Lacquaniti a közúti rendőrség parancsnoka kijelentette, hogy ilyen súlyos balesetet még az olasz közutakon szolgáló kollégák közül sem láttak sokan. "Azon az éjszakán a túlélő fiatalok nem akarták elhinni, hogy barátaik meghaltak. Ezek olyan tragédiák, amelyek mély nyomot hagynak" - mondta a rendőrparancsnok. Hozzátette: a baleset éjszakáján az ügyeletes ügyész, a csendőrség és az idegenrendészet területi parancsnoka is hivatalában maradt, Verona minden hatósága megmozdult. Hangsúlyozta, hogy annak a magyar autóbusz mögött haladó szlovák kamionsofőrnek a visszaemlékezését, mely szerint az autóbusznak kerékproblémái voltak, semmi nem támasztja alá. "Nincs műszaki hibára utaló jel, és a tűz nem volt azonnali" - jelentette ki Girolamo Lacquaniti.



A helyszínre sietett legelső tűzoltócsapat paracsnoka elmondta, hogy megérkezésükkor az autósztrádán bolyongó személyeket találtak, sérülteket, sokk hatásaalatt levőket: "ahogy meglátták a tűzoltó-jelzéseket, segítséget kértek". A műsorban elhangzott, hogy a tűzoltók nyolc perc alatt értek a helyszínre, és jó lenne, ha Veronának ezen a keleti részén is nyitnának egy tűzoltókaszárnyát a még gyorsabb beavatkozáshoz. A tűzoltóparancsnok kijelentette, azt még nem tudták kétséget kizáróan megállapítani, miért gyulladt ki a jármű, de az autóbusz könnyen lángra kapott, a műanyag ülések, padlószőnyek és a poggyászok is gyorsan terjesztették a tüzet.



Gianluca Rossato alvással foglalkozó szakorvos elmondta, hogy a sofőr feltételezett reakcióhiánya, valamint az, hogy az autóbusz jobbra tért leaz útról, tipikus jelei a volánnál való hirtelen elalvásnak. Stefano Zaninelli a veronai tömegközlekedési vállalat vezérigazgatója az éjszakai vezetés veszélyességét hangsúlyozta, megjegyezve, hogy csoportos utak esetén gyarkran választják ezt a szállodai költségek megtakarítása céljából.



Egy Veronában élő magyar nő, aki a balesetet követően önként résztvett a magyar diákok és kísérőik segítésében, Facebook-oldalán olasz nyelvű üzenetben mondott köszönetet a veronai rendőröknek, példamutatónak nevezve az olasz hatóságok tagjainak a buszbaleset utáni szolgálatát és emberi magatartását. A köszönetet az olasz sajtóorgánumok közölték.