Veszélyben az akácméz az időrájás miatt

Ha az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt elfagy az akácvirág, ami a magyar méhészet fő nektár forrása, akkor rossz méztermés várható az idén. A károkat még nem mérték fel - mondta Takács Ferenc, méhész pénteken az M1 aktuális csatornán.



A szakértő hozzátette, hogy a mostani időszak a repce virágzás időszaka is, ezért a repceméz termésre biztosan kihat a szélsőségesen rossz időjárás.



Kérdésre válaszolva kifejtette: a méz minősége ugyanakkor nem függ össze az időjárással, tehát ha a méhek ki tudnak menni és be tudják hozni a nektárt, akkor kiváló minőségű lesz a méz. Azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a hőmérséklet nem éri el a 10 Celsius fokot, a méhek nem hagyják el kaptárt.



A szakértő megjegyezte azt is, hogy Magyarország a méhészet terén nagy tradícióval és szaktudással rendelkező ország, a magyar méhészek kiváló minőségű mézet termelnek.