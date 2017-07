Veszélyes, Disney mintás reggeliző készletet vont ki a forgalomból a Nébih

Kivonta a forgalomból a Disney "Minnie Mouse" mintás, három részes reggeliző készleteket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), miután abban egy rákkeltő anyagból, a kadmiumból az elfogadott maximális érték több mint kétszeresét mutatta ki a cseh hatóság. A Nébih az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerén (RASFF) értesült a bejelentésről.



A Nébih szerdai közleménye kiemeli, hogy a hatóság a riasztást követően értesítette a termék legnagyobb magyar forgalmazóját, a Tesco-Global Áruházak Zrt.-t, hogy a kifogásolt árut azonnal vonják ki a forgalomból. A hatóság értesülése szerint a vállalkozás a külföldi beszállító jelzése alapján levette a polcokról a termékeket.



A hivatal kéri, hogy a bögréből, tálkából és tányérból álló kínai előállítású porcelán, 70165 számú tételazonosítóval ellátott készletet ne használják tovább, mivel a kadmium kioldódásának mértékét több tényező befolyásolhatja, köztük a használat módja is.



A hatóság felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy amennyiben használat során bármilyen tünetet észlelnek, feltétlenül forduljanak orvoshoz.



A közlemény szerint a kifogásolt termékek visszavásárolhatóságáról a forgalmazó dönthet, és határozhatja meg a kártalanítás feltételeit és módját is. A hivatal azt javasolja, hogy a fogyasztók ezekről előzetesen a vásárlás helyén tájékozódjanak.



A kadmium a természetben csaknem mindenütt előforduló környezeti szennyező anyag, vegyületei erősen mérgezőek. A szervezetben elsősorban a májban és a vesében halmozódhat fel, bizonyítottan rákkeltő hatású. Élelmiszerekkel érintkező, nem megfelelően készített anyagokból, edényekből, eszközökből is kioldódhat - tette hozzá a Nébih.