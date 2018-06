Veszélyes etetőszékeket, játékokat, rollereket, kismotorokat vontak ki a forgalomból

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) csütörtöki, MTI-nek küldött közleménye szerint a most megvizsgált 10 etetőszékből három, a 8 bébikompból kettő nem teljesítette az előírt követelményeket. A játékok esetében az 5 tricikliből négy, a 10 játékrollerből hat, a 25 lábbal hajtható kismotorból öt, a 20 játszószőnyegből öt, a 20 plüssjátékból pedig 13 esetében találtak kockázatot.A vizsgált etetőszékek esetében egyrészt a stabilitás nem bizonyult megfelelőnek. Másrészt a termékek szerkezeti felépítésében is találtak balesetveszélyes elemeket: a nem megfelelő méretű lyukak, rések, nyílások sérülést, ujjtörést okozhatnak.A játékjárművek ellenőrzése során főként a termékek stabilitását, a kormányszerkezetek kialakítását, a kormánycsövek szilárdságát, a kerekek méretét, a hegyes, éles elemeket, szerkezeti kialakításokat kifogásolták.A játszószőnyegek és plüssjátékok esetében a leszakítható kisméretű alkatrészek okozta fulladásveszély miatt vontak ki több terméket is a forgalomból.Hangsúlyozták, az ITM a jövőben is aktív fogyasztóvédelmi jelenléttel és rendszeres piacfelügyeleti ellenőrzésekkel járul hozzá a családok védelméhez és gyermekek biztonságához.A vizsgáltlistáját és a vizsgálat eredményét közzétette a minisztérium.