Veszprémbe is megérkezett a hó, Budapesten és a Mátrában már reggel óta esik

Veszprémben az Időkép jelzése szerint szerda délelőtt havaseső hullik.

Kép forrása: OMSZ

Erről a VEOL.hu töltött is fel egy videót a Youtubra.Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetése szerint szerda reggelig elsősorban a Dunántúl, illetve középső országrész északi részein fordulhat elő jelentéktelen csapadék (eső, havaseső. hó). Az Északi középhegyég északi részén átmeneti havazás előfordulhat a reggeli, délelőtti órákban.A déli óráktól délnyugat felől előbb elsősorban a Dunántúlon, majd estétől a Duna-Tisza közén, illetve az Északi-középhegyég térségében kiterjedt csapadék várható.Az Északi-középhegység térségében elsősorban havazás, időszakosan esetleg havaseső valószínű.Síkvidéken szerda éjfélig. Az 5 cm körüli vagy feletti hómennyiség Nógrád és a Dunakanyar térségében valószínű síkvidéken, illetve a 300-400 méter felett az Északi-középhegység, illetve a Dunántúli-középhegység térségében.A Dunántúlon jellemzően eső, havaseső valószínű, de a délutáni, esti órákban időszakosan havazás is előfordulhat síkvidéken elsősorban Komárom, Fejér és Veszprém megyében (egyes körzetekben lepel-2 cm).Az Index arról számolt be, hogy, információik szerint hóesés volt Pomázon, Budán a Pál-völgyi barlang környékén, de szállingózott a hó Zuglóban és a XIII. kerület egyes részeiben is.A Kékestetőn elhelyezett webkamerák képei szerint pedig már szép hótakaró borítja Magyarország legmagasabb hegycsúcsát a Mátrában.Csütörtökre már négy megyében lehet 5 cm-t meghaladó hóra számítani az előrejelzés szerint: