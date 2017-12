Vigyázat, csalók kérnek pénzt a NAV nevében!

Privát számlaszámra várnak 3400 forintot annak a levélnek a készítői, amely úgy kezdődik: "Tisztelt lakó." Konkrétumot alig tartalmaz a levél, csupán arról van szó, hogy egy 2017 februárjában hozott határozat miatt ügyintézői díjat kell fizetni, ez pedig "előre nem láthatólag" negyedévenként lesz esedékes, amennyiben a rendelet nem változik.



A levél úgy fogalmaz, a kiküldött anyag lehetőséget biztosít arra, hogy banki átutalással is fizessenek, így csökkentik a költségeket.



A pénzt december 22-ig várják a levél szerzői, ám senki se fizesse be ezt az összeget, amelyet ráadásul egy magán számlaszámra kell elutalni - ellentétben a NAV kötött, 10032000-al kezdődő számlaszámával.



Az esetről beszámolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Facebook-oldala is, a hatóság szintén arra figyelmeztet, ez egy fiktív fizetési felszólítás, amelyet a NAV nevében tesznek, így senki ne utalja el a pénzt!