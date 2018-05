Visszahívta mandátumából Dúró Dórát a Jobbik Elnöksége

A Jobbik parlamenti képviselőcsoportja kedden zárta ki soraiból bizalomvesztés miatt Dúró Dórát, és felkérte az elnökséget, hogy döntsön mandátumáról, amit szerdán a vezető testület meg is tett.



Felidézték: az Országgyűlés megalakulásának napján minden jobbikos képviselő letette külön esküjét a Szent Koronára. Az esküben - amelyet saját kezűleg is aláírtak - az alábbi mondat is szerepel: "amennyiben a Jobbik Országos Elnökségének kétharmados döntése szerint alkalmatlanná válok, úgy képviselői mandátumomat azonnal visszaadom" - hívta fel a figyelmet közleményében a Jobbik.



Dúró Dóra már szerdára virradó éjszaka Facebook-oldalán közölte: kész visszaadni képviselői mandátumát. Dúró Dóra bejegyzésében úgy fogalmazott, "méltósággal tudomásul veszem, de megdöbbentett a bajtársaknak hitt frakciótársak konkrétumok nélküli, koncepciós döntése".



Közölte, az elmúlt hónapokban többször is "közeli realitássá" vált számára, hogy mással foglalkozzon, és elkezdett - például angoltanulással - felkészülni a "civil életre".