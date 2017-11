Visszakapják a gázt az ünnepekre a nemfizető fogyasztók

Önkéntes kikapcsolási moratóriumot vállal az NKM Nemzeti Közművek Zrt. a lakossági földgázszolgáltatásra december 16. és 2018. január 7. között.



A szolgáltató keddi közleménye hangsúlyozza, hogy a moratórium nem csak a védett fogyasztókra, hanem a 60 napon túli számlatartozást felhalmozó lakossági ügyfelekre is vonatkozik. Kóbor György, a társaság vezérigazgatója szerint azért döntöttek így, hogy az ünnepeket minden család nyugalomban tölthesse - írták.



A nemzeti közművek - a hagyományoknak megfelelően - a pénteken induló Mikulásgyárat is segíti: a jótékonysági akció gázellátását 2011 óta biztosítják, idén pedig az áramszolgáltatásról is gondoskodnak. A rászorulókat emellett ajándékgyűjtéssel és ételosztással is támogatják, az adományok szétosztásában pedig önkéntes munkával vesznek részt a társaság alkalmazottai. A szolgáltató Feszty Árpád úti telephelyén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2010 óta jelképes összegért hajléktalanszállót üzemeltet - tették hozzá.



A nemzeti közművek a gazdasági és a társadalmi környezet alapján határozza meg támogatási politikáját, kiemelten figyelve a környezettudatosságra és a nehéz sorsú emberek megsegítésére - áll a közleményben.