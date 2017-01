Visszaküldte a menekülteket Ausztria, a magyar rendőrök viszont nem engedték be őket

Két ország között rekedt vasárnap reggel Rábafüzesnél menedékkérők egy kisebb csoportja. Öt szír és három iraki állampolgárt, köztük két nőt küldött vissza Magyarországra Ausztria, át is küldték volna őket a határon, ám a magyar hatóságok sem engedték be őket - írja a nyugat.hu A menedékkérők vasárnap hajnali 5 óra előtt szálltak le a vonatról, utána kísérték őket a heiligenkreutzi átkelőhöz. Miután a magyar határőrök nem engedték be őket, a csoport órákra a senkiföldjén ragadt a szabad ég alatt, a hidegben tábortüzet is raktak.A helyzet délután fél ötkor oldódott meg, amikor engedélyezték a magyarországi belépést. Aaz esetről. A lap úgy tudja, hogy a menekültek a magyar oldalon olyan tippet kaptak, hogy később az erdőn keresztül visszajuthatnak Ausztriába.