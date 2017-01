Visszavitték a helyszínre Tompa Eszter gyilkosát - kiderült, miért ölt!

Ahogy arról beszámoltunk , 14 év után elfogták Tompa Eszter gyilkosát. A Kisalfold.hu úgy tudja, a most 36 éves gyanúsítottat Gönyűről vitték be szerda hajnalban kihallgatásra.Győrben sajtótájékoztatót tartott a rendőrség. Az eseményről tudósító Kisalföld azt írja, a férfi azt vallotta, 13 éve rettegett, várta, mikor csengetnek az ajtón. Bánhalmi Zsolt bűnügyi főkapitány-helyettes elmondta, ebben az ügyben az első másfél évben rengeteg embert meghallgattak, sikerdíjat tűztek ki, rengetegen akartak segíteni. A munka a mai napig tartott, folyamatosan csinálták a dolgukat. Mivel minősített emberölésről beszélünk, így nincs elévülés: az ember élete végig retteghetett volna, hogy egyszer csak becsönget a rendőrség.Elmondták, a férfi az elfogás után részletes beismerővallomást tett: akkor 23 éves volt, teherautósofőrként dolgozott, a fizetését gázolajlopással egészítette ki, amit a sashegypusztai erdőben rejtett el. Azon a végzetes napon is épp a gázolajért ment, amikor a telefoncsörgés miatt nem az útra figyelt, későn vette észre az előtte bicikliző Esztert, és akkori piros Opeljével elgázolta a lányt. Ekkor hagyta el az egyik papucsát is. A fiatal lány is az ütközés és az esés következtében szerezte a sérüléseit - ezt orvosszakértő igazolja majd. Mivel az áldozat sérülései nem voltak halálosak, a feljelentéstől félve egy bálamadzaggal fojtotta meg, majd elment a gyerekért az óvodába. A holtestet a csomagtartóba tette, majd elvitte a város teljesen más részére, a töltésre. A kocsiját másnap kivitte Szlovákiába, illegális bontóban szétszereltette.Az újságírói kérdések alapján a Kisalföld azt írja , a nyomravezetői díjat a mai nappal visszavonta a rendőrség, akik nem árulták el, hogyan került a gyanúsítottak közé a férfi, aki elfogásakor nem tanúsított ellenállást. Vallomásában is elmondta, bűntudata volt, de fel kellett nevelnie a gyerekét.