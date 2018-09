Vízilabdázók erőszakolhatták meg a 11 éves kislányt - megszólalt az egyik sportoló

Bombaként robbant a hír, miszerint egy 11 éves kislány megerőszakolásával gyanúsítanak két neves magyar vízilabdázót.– A társamat ne keressék, mert hozzám hasonlóan külföldön tartózkodik – nyilatkozta az ötkarikás aranyérmes. – Szombat délelőtt értesültem nevesítésemről – tudattaaz exjátékos.– Egyelőre nem kívánok nyilatkozni. Mindössze annyit mondok, hogy az ügyben tiszta a lelkiismeretem – mondta, majd hozzátette, amint van érdemi mondanivalója, azt megosztja a Borssal.a kislányt védő ügyvéd is.Gerencsér András a régóta van a jogi pályán, de egyik ügye sem viselte meg még ennyire.Mint az ügyvéd elmondta: „Kettős motivációm volt, hogy elvállaljam ezt az ügyet. Egyrészt magánemberként felháborít a történet. Én is apa vagyok, borzasztóan érzékenyen érint, ha gyerekekkel csinálnak valamit. Másrészt a kislány nekem részletesen elmondta, mit tettek vele a zaklatók."Szörnyű történeteket mesélt el a kislány. A legbrutálisabb felnőttfilmeket idézte a mondandója, hallgatni is borzalmas volt."- mondta az ügyvéd, aki így folytatta: "tapasztalataim alapján azt gondolom, hogy amit az áldozat mond, nem lehet kitalált történet."

Pénteken írtuk

Két ismert sportoló hónapokon keresztül folytatott szexuális kapcsolatot egy 11 éves kislánnyal, akinek a szülei feljelentést tettek, és a rendőrség nyomozást indított az ügyben -A hír súlyosan megrázta az egész sportvilágot.A TV2 Tények című műsora szerint a most már 13 esztendős lány megrontói vízilabdázók voltak. Az egyik egy olimpiai bajnok, a másik pedig egy családapa.megtudta, hogy a szexuális zaklatásra egy Budapesthez közeli sportegyesületben kerülhetett sor.A szörnyűségeket, azt, hogy a saját edzője és egy másik vízilabdázó zaklatta, évekig tartotta magában a kislány. A csapattársai próbálták meggyőzni, tartsa titokban a megaláztatását, ám nem bírta tovább: egy saját kézzel készített levélben írta le a szexuális aktusokat, azok helyszíneit, körülményeit, amit a családja egyik ismerősének adott át. Azóta a lány szülei feljelentést tettek a rendőrségen, amihez csatolták ezt a levelet.A rendőrség szexuális erőszak bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.Kiderült, a kislányt közben már meg is hallgatta egy kriminálpszichológus, és története életszerűnek mutatkozik.A hatályos törvények szerint, ha a vádak igaznak bizonyulnak, a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak 5–15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Azonban az sem kizárt, hogy a két sportoló ártatlan és csak egy szörnyű lejáratás áldozatai lettek.