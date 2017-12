Volner: kérdéses, hogy a Jobbik részt tud-e venni a jövő évi választáson

Volner János arra reagálva, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) megállapítása szerint a párt több mint 330 millió forintnyi tiltott támogatást fogadott el az év első felében, azt mondta: összességében több mint 660 millió forint bírsággal számolnak, ami gyakorlatilag megfelel az összes anyagi erőforrásnak, amit a következő időszakban politikai és kampánytevékenységre fordítottak volna.A jobbikos politikus a rendszerváltás utáni időszak politikai küzdelmeinek mélypontjaként jellemezte a helyzetet, kifogásolva, hogy hatósági eszközökkel, "a magyar államapparátus pártállami szolgálatba vonásával" akarja a Fidesz ellehetetleníteni és tönkretenni a pártot."A mai napon történtek" jelentik a Jobbik betiltásának és felszámolásának első lépéseit - értékelt Volner János.Azt is szóvá tette: "egy volt fideszes országgyűlési képviselő által irányított" ÁSZ úgy ellenőrizte a Jobbikot, hogy a határidő előtt elzárta a párt elől az adatok feltöltésének lehetőségét, majd azok eltitkolásával vádolta. A kért adatokat az ÁSZ székháza elé vitték és újságírók gyűrűjében megpróbálták átadni, az átvételt azonban a szervezet megtagadta - fejtette ki a frakcióvezető, aki ismét azt hangoztatta: semmilyen titkolnivalójuk nincs, mindenben eleget tettek törvényes kötelezettségeiknek.Kitért arra is: a számvevőszék úgy tett megállapítást, hogy nem volt az iratok birtokában, "hasraütésszerűen" állapította meg az összeget.Arra a felvetésre, hogy az ÁSZ egyelőre jelentéstervezetként hivatkozik a dokumentumra, azt felelte: csatolni fogják észrevételeiket, de a szervezet eddig is elzárkózott az adatok átvételétől. Ismét kísérletet tesznek arra, hogy a helyzet tisztázódjon - tette hozzá.Volner János egy másik kérdésre azt is kijelentette: egyetlen fillér törvényileg kifogásolható támogatást nem kaptak sem magánszemélytől, sem egyéb szervezettől, s ezt bizonyítani is tudják.