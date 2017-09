Volner: Magyarország lecsúszó ország, amely fokozatosan veszít versenyképességéből

Nemzeti sorskérdés a bérek felzárkóztatása - jelentette ki a Jobbik parlamenti frakcióvezetője pénteken Siófokon, ahol az ellenzéki párt képviselőcsoportja kihelyezett ülést tartott.



Volner János sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy Magyarország lecsúszó ország, amely fokozatosan veszít versenyképességéből és az azt szolgáló oktatás is válságban van. A negatív folyamatok megállítására, mérséklésére, visszafordítására a Jobbik a bérunióval válaszol - mondta, hozzátéve: amennyiben a bérek színvonala nem kezd emelkedni kiszámíthatóan és tartósan, egyre többen fognak elvándorolni.



A frakcióvezető közölte, hogy minden hatodik magyar külföldön születik, az itthon megszülető gyerekek nagy része is elhagyja majd az országot. Ráadásul a magyarság legképzettebb tagjai mennek el, ezért nemzeti sorskérdés a bérek felzárkóztatása - jelentette ki Volner János.



Szavai szerint szó sincs arról, hogy egyik pillanatról a másikra "német munkabéreket vezetnének be". Hozzátette: a bérunió bevezetéséhez nemzetközi szövetségeseket találtak, mert az elképzelés országhatárokon és ideológiai határokon ível át és minden kelet-európai ember érdeke.



Úgy vélte, nemzetegyesítő lépés is lenne a bérek felzárkóztatása, hiszen a Jobbik mellett a Fidesz szavazók és a baloldali emberek érdekét is szolgálná.



A frakcióvezető felelőtlennek nevezett minden olyan magyar politikust, aki a béruniót nem támogatja. Példaként említette Orbán Viktort, aki elzárkózott tőle és - közlése szerint - azt mondta a parlamentben, hogy az alacsony munkabérek az ország versenyképességének alapját jelentik.



A 2018-as kampánnyal kapcsolatban elmondta: megnyugtató választ adnak majd az ország biztonságának kérdésére, mert megvédenék hazánkat az illegális bevándorlástól a határőrség visszaállításával, továbbá biztos és kiszámítható gazdaságpolitikát és élhetőbb országot ígérnek.



Volner János kérdésre elmondta, még nagyobb biztonság lesz, ha kormányra kerülnek, hiszen legális migránsokat sem fognak befogadni, a letelepedési államkötvény bizniszt is megszüntetik.