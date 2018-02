Völner: minden fronton támadás indult Magyarország ellen

Látható, hogy minden fronton támadás indult Magyarország ellen - reagált az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken arra, hogy eljárás indul Magyarország ellen az Európai Bíróságon a felsőoktatási törvénymódosítása miatt.



Völner Pál az MTI-vel azt közölte: a kormány álláspontja kezdettől az, hogy a felsőoktatási törvénymódosítása elleni támadás is csak része annak, hogy nyomást helyezzenek Magyarországra, amiért a Soros-terv útjában áll.



A magyar felsőoktatási törvény célja, hogy a külföldi egyetemekre is ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a magyar iskolákra - hangsúlyozta. Hozzátette: "óriási a nyomás rajtunk, hogy a Soros-egyetemre ne vonatkozzanak a magyar törvények. A törvény jó, ezt bizonyítja az is, hogy a többi egyetem is teljesíti a feltételeket".



A kormány kész ezt a vitát lefolytatni az Európai Bíróság előtt is - jelentette ki az államtitkár.



A luxembourgi székhelyű Európai Bíróság pénteken közölte, hogy megérkezett a bíróságra az a kereset, melyet az Európai Bizottság nyújtott be Magyarország ellen a külföldi egyetemek, a többi között a Közép-európai Egyetem (CEU) működési feltételeit meghatározó magyar szabályozás miatt indított kötelezettségszegési eljárásban.