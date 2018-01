Vona Gábor: az iszlám az utolsó fénysugár - videó

Mi magyarok „egy turáni nép vagyunk, és a testvéreink a turáni nemzetek" – mondja Vona Gábor a Mandiner birtokába jutott videófelvételen, ezúttal magyar nyelven.A Jobbik elnöke azt is mondja, hogy neki „minden török a testvére". Majd hozzáteszi, hogy szerinte ideje példát venni a türk népekről, és az iszlám emberekről.A videofelvételen látható és hallható Vona Gábor elhíresült kijelentése is: „a globalizmus sötétségében ma számomra az iszlám az utolsó fénysugár".Ugyan a felvételen rosszul hallható, de Vona utóbb hozzáteszi, hogy „mondom ezt keresztény ember...", azonban a mondatot már nem fejezi be, hiszen a közönség elkezd tapsolni - emelte ki a Mandiner.hu.A török közönség jól hallhatóan elégedetten nyugtázta azt is, amikor a pártelnök arról beszélt, hogy a Facebook-oldalán lassan már több török barátja van, mint magyar.