Vona Gábor nyilvános vitára hívja Orbán Viktort a nyugdíjasok ügyében

Üljünk le a nyilvánosság előtt egy élő televíziós vitára! Olyan valódi kérdésekről beszéljünk, mint a nyugdíjrendszer fenntarthatósága, a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíj lehetősége és a gyógyszertámogatás reformja. A helyet és az időpontot is Ön választhatja meg. S miután tudom, hogy 2006 óta menekül az ilyen viták elől, az ügy fontosságára tekintettel még azt is elfogadom - ha Ön nem mer kiállni ellenem -, elküldheti az egyik alelnökét is.