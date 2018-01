Vörösiszap-per: nem volt előjele a gátomlásnak a volt vezérigazgató szerint

Visszautasította a szándékos félretájékoztatás vádját és a kárenyhítés érdekében kifejtett tevékenységüket részletezte a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. egykori vezérigazgatója, a vörösiszapper elsőrendű vádlottja hétfőn a Győri Törvényszéken, a megismételt elsőfokú tárgyalás negyedik napján.A szándékos félretájékoztatás feltételezése "fájó pont" mindenkinek; nem volt előjele a gátomlásnak, sem akkor a Mal Zrt. számára, de utólag a szakértők szerint sem - hangoztatta Bakonyi Zoltán. Meghallgatásakor az értesítési kötelezettséget mint vádpontot érintve annak a véleményének adott hangot, hogy a vádlottak közül senki sem tudhatta a 10-es tározó tönkremenetelének az okát, így semmilyen következtetés nem várható senkitől "sem az előzményekre, sem az utóhatásokra" vonatkozóan.Kitért arra is: Kolontárnak és Devecsernek volt katasztrófavédelmi terve, amelynek a speciális melléklete volt, hogy mit kell tenni gátszakadáskor. Nem volt azonban riasztási lánc, és nem tartottak gyakorlatokat sem erre vonatkozóan - fűzte hozzá. Hangsúlyozta: a katasztrófavédelmi törvényben egyértelműen meg van fogalmazva, hogy minden érintettet - így a Mal Zrt.-t is - a hatóság von be a cselekvésbe, és ez ebben az esetben is így történt.A hatóság közölte a Mallal, hogy mit kell csinálni, s hatóránként adtak jelentést arról, hogyan állnak a munkával - tette hozzá. Kifejtette: a katasztrófa perceiben egyebek mellett leállították a gyárat, információkat adtak, segítséget nyújtottak, folyamatosan a helyszínen voltak, részt vettek a koordinációs és tábornoki értekezleten, folyamatosan rendelkezésre álltak, mérőeszközöket készítettek a helikopteres mérésekhez és védőgátat építettek.Bakonyi Zoltán meghallgatása kedden folytatódik a Győri Törvényszéken. A vörösiszapper megismételt elsőfokú tárgyalása tavaly december 11-én kezdődött, miután az előző eljárásban az első fokon eljáró Veszprémi Törvényszék 2016. január 28-án bűncselekmény hiányában a per mind a tizenöt vádlottját felmentette a halált okozó gondatlan közveszélyokozás, gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, valamint hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vádja alól.A törvényszék szerint a katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt, ami miatt a töltés tönkrement. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azonban tavaly február 6-án hatályon kívül helyezte a Veszprémi Törvényszék határozatát és új eljárás lefolytatását rendelte el. A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt.A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. Az ügyben tizenöt ember - köztük a cég egykori vezetői és több alkalmazottja - ellen emeltek vádat halált okozó gondatlan közveszélyokozás, gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, valamint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.