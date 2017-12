Vörösiszapper: ártatlannak vallotta magát az elsőrendű vádlott

Bakonyi Zoltán, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. egykori vezérigazgatója ártatlannak tartja magát. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Ártatlannak vallotta magát a vörösiszapper elsőrendű vádlottja hétfőn a megismételt elsőfokú eljárás első tárgyalási napján tartott meghallgatásán, az ügyet a Győri Törvényszék tárgyalja a Veszprémi Törvényszéken.Bakonyi Zoltán, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. egykori vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy büntetőjogi felelősségét a vörösiszapperben semmilyen formában nem ismeri el, teljesen ártatlannak tartja magát.

Megismétlik az elsőfokú eljárást Veszprémben

A Veszprémi Törvényszék tavaly január 28-án első fokon bűncselekmény hiányában felmentette a per mind a tizenöt vádlottját a halált okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, a gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, továbbá a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vádja alól. Az ügyben másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla azonban idén február 6-án hatályon kívül helyezte az ítéletet, mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság több eljárási szabályt megsértett, ítélete pedig alkalmatlan volt a felülbírálatra.Hétfőn kezdődik a megismételt elsőfokú eljárás, az ügyet a Győri Törvényszék tárgyalja a Veszprémi Törvényszéken.Az első tárgyalási napon várhatóan az elsőrendű vádlottat, a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (Mal) Zrt. egykori vezérigazgatóját hallgatják meg.Az ügyben a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla az idén február 6-án hatályon kívül helyezte a Veszprémi Törvényszék elsőfokú, a per összes vádlottját minden vádpont alól felmentő ítéletét, és kimondta, hogy az új eljárást az elsőfokú bíróság egy másik tanácsának kell lefolytatnia. A határozat indoklása szerint az elsőfokú bíróság több eljárási szabályt megsértett, ítélete pedig alkalmatlan a felülbírálatra.Első fokon a Veszprémi Törvényszék tavaly január 28-án bűncselekmény hiányában mentette fel a per mind a tizenöt vádlottját a halált okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, a gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, továbbá a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése vádja alól. Álláspontja szerint a katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt, ami miatt a töltés tönkrement.A Győri Ítélőtábla idén márciusban közölte, hogy a Győri Törvényszék folytatja le a megismételt elsőfokú eljárást. A Veszprémi Törvényszék elnöke ugyanis jelezte, hogy nincs olyan bírája, aki jogosult lenne eljárni az ügyben és nincs kizárva a megismételt eljárásból.A most kezdődő megismételt elsőfokú eljárás hétfői, keddi és szerdai tárgyalási napját a Győri Törvényszék közlése szerint költséghatékonysági okok miatt tartják a Veszprémi Törvényszéken.A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház pedig lakhatatlanná vált. Az ügyben tizenöt ember - köztük a cég egykori vezetői és több alkalmazottja - ellen emeltek vádat halált okozó gondatlan közveszélyokozás, gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, valamint a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt.