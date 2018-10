VV Fanni gyilkosság: DNS-teszt tisztázta B. László ügyvédjét

Fotó: BorsOnline

Hónapok óta genetikusok vizsgálják, hogy az egykori valóságshow-szereplő és a meggyilkolásával gyanúsított B. Lászlóé mellett kié lehet az a DNS, amelyet a gyanúsított kocsijában egy véres kötélen találtak. A nyomozók az év elején B. László családja körében kezdtek kutakodni, a család összes férfitagjától mintát vettek, és heteken belül ki is zárták, hogy a rokonoknak közük lenne a gyilkossághoz – egy kivétellel. B. László nagybátyja, dr. Brodmann Péter – akit védőügyvédként a DNS-vizsgálatok miatt kizártak az ügyből – csak a na­pokban értesült saját eredményéről. - írja a BorsOnline – Megjött az igazságügyi genetikai szakértő 45 oldalas véleménye, miszerint az én DNS-mintám nincs rajta azon a kötélen, amelyet a bűncselekménnyel valamilyen szinten kapcsolatba hoznak, és amely miatt engem ki­zártak az ügyből – számolt be lapunknak a fejleményekről dr. Brodmann.A volt védő szerint a genetikai eredmény után nem lehet akadálya annak, hogy ismét unokaöccse védelmére keljen. Bízik benne, hogy a bíróság is így ítéli meg az új helyzetet, és ismét képviselheti B. Lászlót.– Kérni fogom, hogy helyezzenek vissza védőnek, és szüntessék meg a kizárásomat – mondta az ügyvéd nagybácsi.Mint ismert, az autóban talált véres kötéllel gyilkolhatták meg Novozánszki Fannit, aki 2017. november 20-án tűnt el budapesti albérletéből. Az ő vérnyomát, valamint B. László és egy másik, ismeretlen férfi bőrhámból nyert DNS-ét találták meg a zsinegen, ami a Novozánszki család ügyvédje, dr. Lichy József szerint sem véletlen.– Nem véletlenül vannak rajta feltehetően tenyérből származó bőrhámsejtek és izzadságcseppek. Egy vagy több ember dolgozhatott ezzel a kötéllel, amin rajta van Fanni vére – nyilatkozta lapunknak korábban a család ügyvédje.