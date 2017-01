Zárt tárgyalást rendeltek el Tarsoly Csaba MNB elleni perében

A jegybank 20 millió forintra bírságolta Tarsoly Csabát, egyebek mellett azért, mert az általa irányított társaság, a Quaestor Értékpapír-kereskedelmi Zrt. az MNB szerint jogsértő módon kezelte az ügyfelek pénzét és valótlan adatszolgáltatást nyújtott a felügyelet felé.



A bíróság arra kérte Tarsoly Csabát, pontosítsa kérelmét. A felperes személyiségi jogainak védelmére hivatkozva kérte a nyilvánosság kizárását. Kifejtette, a párhuzamosan folyó büntetőjogi eljárás kapcsán több esetben valótlan dolgok jelentek meg róla a sajtóban, olyan képek, amelyek alkalmasak a lejáratására. Ott is kérte a sajtó kizárását, de kérése nem teljesült. Arra is hivatkozott, hogy egy magánjogi perről van szó, ami csak rá és az MNB-re tartozik.



Ügyvédje ezt azzal egészítette ki, hogy védence üzleti kérdésekről is nyilatkozni fog, amelyek nem tartoznak a nyilvánosságra. Arra is hivatkozott, az előző eljárás alatt nem kérte a nyilvánosság kizárását, de a tárgyaláson általa előadottakat nem korrekt módon interpretálta a sajtó. Az ügyben több eljárás is folyamatban van, nagyon szerencsétlen lenne, ha azokra hatással lennének az itt elhangzottak - mondta.