Zöld teának álcázva csempészték Magyarországra és terítették Európában a khatot

A Fővárosi Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat egy magyarországi lakóhelyű nigériai állampolgár és egy londoni lakóhelyű, szomáliai származású brit állampolgár ellen, akik egy khat nevű drog Kenyából Magyarországra csempészetével, majd európai terítésével foglalkoztak - áll a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményében.



A vádirat lényege szerint a magyarországi lakóhelyű nigériai állampolgár egy magyar cég ügyvezetőjeként – bűntársai instrukciói szerint – a cég nevében 2015. decemberétől 2016. áprilisáig több alkalommal zöld teaként álcázott ún. khat nevű drogot rendelt meg légi úton Nairobiból Budapestre, majd annak vámkezelését elintézte. A magyar fuvaros nem tudta, mit szállít Az ügy elsőrendű vádlottja, a nigériai férfi az összesen 12 alkalommal behozott, mintegy 2500 kilogramm össztömegű kábítószert egy magyar fuvarozó cég megbízásával - úgy, hogy az nem tudta, hogy valójában mit szállít -, Ausztriába, Dániába és az Egyesült Királyságba jutatta el.

Az Egyesült Királyságban a brit állampolgárságú, szomáliai származású vádlotthoz került a szállítmány. Ennek a vádlottnak a féltestvére volt az, aki Kenyából a szállítás útvonalát megszervezte, köztük a Magyarországon élő nigériai vádlottat is utasításokkal látta el.



A bűntársak a csomag feladását követően a leplezés érdekében menetközben változtattak a konkrét úti célon, illetve Bécsben egy bérelt raktárhelyiséget is fenntartottak az áru tárolására.



A fordulat akkor következett be, amikor az árut szállító magyar fuvarozó cég sofőrjét 2016 év márciusában Dovernél az angol hatóságok, majd április elején a német-dán határon a dán hatóságok ellenőrizték, és megtalálták a raktérben a kábítószert. Miután kétszer is lebukott a kábítószerrel a sofőr, már saját teherautóra akarták cserélni a fuvarozó céget A vádlottak és bűntársaik arra gyanakodtak, hogy a magyar fuvarozó cég „eltérítette" a szállítmányt, ezért a szomáliai vádlott Magyarországra jött azzal, hogy az itt élő vádlottnak pénzt adjon a következő Liszt Ferenc repülőtérre érkező – mintegy 134 kilogramm mennyiségű – újabb szállítmány vámkezeléséhez és saját teherautó bérléséhez.



A megbeszéltek szerint a hazánkban élő vádlott 2016. április 18. napján megkísérelte átvenni a drogot a reptéren, de kevés volt a nála lévő, vámkezelésre szánt összeg.

hogy ki tudja fizetni a vámot, még további pénzt kért társától és 19-én visszament a reptérre, azonban a 18 kartondoboznyi csomagot már nem tudta átvenni, mert a magyar rendőrség elfogta őt, majd bűntársát is.



A korábban őrizetben, előzetes letartóztatásban, majd házi őrizetben, jelenleg Magyarországon bűnügyi felügyelet hatálya alatt álló vádlottak tettükért akár életfogytig tartó szabadságvesztés büntetést is kaphatnak.