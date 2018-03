Zuglói önkormányzat: nincsenek migránsbetelepítések

Az önkormányzat arra reagált, hogy Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő a zuglói önkormányzat előtt tartott keddi sajtótájékoztatóján arról beszélt: Karácsony Gergely nemcsak laktanyákba, hanem önkormányzati lakásokba is migránsokat telepítene be. A kormánypárti politikus szerint Karácsony Gergely XIV. kerületi polgármesterként olyan előterjesztéssel próbálkozott a képviselő-testület előtt, amivel a migránsok lakáshoz jutását segítették volna a kerületben. Hollik István a kormánypártok véleményét tolmácsolva kitért arra is, hogy a zuglói önkormányzat a Menedék Egyesülettel közösen több hónapos, a migránsok befogadására felkészítő programsorozatot folytat.



A zuglói önkormányzat közleményében kiemelte: 2010 és 2014 között - "tehát Papcsák Ferenc polgármestersége, a fideszes többségű testület idején" - volt egy olyan passzus a lakásrendeletben, amely megengedte, hogy bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személy is béreljen önkormányzati lakást. Ilyen kitétel a jelenleg érvényes lakásrendeletben nincs - hangsúlyozták.



Valótlan állításnak nevezték azt is, hogy Zuglóban "laktanyába telepítenek migránsokat", hiszen Zuglóban nincs is laktanya.



Azzal kapcsolatban, hogy a KDNP-s politikus szerint a zuglói önkormányzat migránsok befogadására felkészítő programsorozatot folytat, azt írták: a Menedék Egyesület tart menekültek integrációját segítő kurzust a kormány, a Belügyminisztérium (BM) támogatásával a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központban. Az egyesület 2016-ban nyert erre pénzt a BM-től és az uniótól olyan szervezetekkel együtt, mint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola - közölte a zuglói önkormányzat.