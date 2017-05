A 2017-es szegedi borfesztivál programja a Frappéban

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A kéthetes szegedi fesztivál idén is több részre oszlik. Május 13-tól 22-ig a Széchenyi téren megnyílik a borfesztivál , és a borkínálat mellett minden napon több fellépő is szórakoztatja a közönséget. A fellépők között lesz Gáspár Laci, Tóth Vera, Badár Sándor, Szulák Andrea. A Frappéban a borfesztivál teljes programját megtalálja.Idén a Széchenyi téri borfesztiválon a Frappé szegedi élménykereső alkalmazásnak is lesz színpada.A borfesztivállal egy időben a Klauzál téren idén is lesz Gasztroudvar, amelynek színpadán ugyancsak május 13-tól 22-ig érik egymást a koncertek és fellépések. Lesz Gitártriász koncert Pély Barnabással, Nagy Ádámmal és Tornóczky Ferenccel, mesél majd Berecz András és fellép Éliás Gyula és Török Ádám is.A fesztiválidőszakban a Dugonics tér is benépesül, ahol Kincs tér néven a Millenniumi Kávéház teraszán rendeznek koncerteket, bemutatókat. Itt általában utcazenei események, népzenei koncertek és néptáncbemutatók lesznek.Május 20-22. között a Dóm térre is átragad a fesztivál. A Dóm Téri Kavalkád műsorán többek között május 21-én Quimby-koncert lesz, május 22-én pedig Charlie ad koncertet.A fesztiváli időszakban május 20-án, pénteken a városháza előtt rendezik a hagyományos Szeged napi ünnepi közgyűlést, amelyen átadják a város díjait. Az eseményen lesz térzene, mazsorett felvonulás, fanfár az erkélyről és Botka László-beszéd. Az ünnepi alkalommal Gyüdi Sándor karmester vezényli a szegedi szimfonikusokat és a Szeged Városi Kórusegyesület Egyesített Kórusát.A fesztiválhoz tartozik még a május 15-ei félmaraton futóverseny , valamint a május 21-ei tiszai sárkányhajó-viadal A Szeged napi ünnepségek időszaka a hagyományos Hídivásárral ér véget május 22-én.