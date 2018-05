A Borfesztivál alatt is figyelünk a kalóriákra: Continental ContiTech Szeged Futófesztivál

Szeged a sportszerető emberek városa, és mikor, ha nem ilyenkor rendeznénk egy gigantikus futófesztivált! A kellemes sportos kikapcsolódásra vágyó családok, osztályok és haveri társaságok mellett, a már komolyabban edző, brutális távokat is leküzdő futó barátok is el tudnak tartalmasan tölteni pár napot a NAPFÉNY VÁROSÁBAN!Le ne maradj! Nevezz a Neked és/vagy családodnak legjobban tetsző távra! Vedd meg ONLINE a jegyed, vagy személyesen a kijelölt helyeken, add meg a pontos adatokat a regisztrációs oldalunkon, és gyere MÁJUS-20-án Szeged egyik (ha nem a legszebb) terére a DÓM TÉR-re!Brutálisan nagy hangulat, és igazi hőstettek napja lesz május 20-a!07:00 – 09:50 Helyszíni nevezés09:00 – 09:40 Warm Up: Rádió 88 DJ-k (Reyez + Nacsa)9:00- 14:00 AirBag (8méter) | Versenyautó GP | Interaktív versenyek |ugrálóvár | 3D virtuális séta a Contienntal ContiTech Szeged gyárában09:40 – 09:55 Bemelegítés a Continental ContiTech Szeged Futásokhoz –Katus Attila és Náksi -val10:00 Continental ContiTech Szeged Félmaraton és 11km-es táv RAJT10:10 Continental ContiTech Szeged 500 | 2000m RAJT10:20 – 10:30 Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió extrém bemutató10:30 – 11:00 HegeShow – professzionális extrém sport és Triál bemutató+ Náksi DJ11:30 Családi Futás eredményhirdetés11:45 – 12:30 HegeShow – AirBag (8méter) + Náksi DJ12:30 Eredményhirdetés Katus Attilával13:00 Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió