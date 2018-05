Borfesztivál programfüzet - így biztosan semmiről nem marad le!

Rádio 88 Színpad, Széchenyi tér Május 18. péntek

18:30 FELVONULÁS a Dugonics térről a Széchenyi térig: Pavane Együttes

Borrendek:

Borbarát Hölgyek Dél-alföldi Társasága, Európai Borlovagrend Magyar Konzulátusa, Európai Borlovagrend Szegedi Legátusa, Szent Vince Borrend, Siklósi Gasztro- és Borbarátnők Egyesülete, Szőregi Rózsahölgyek Rendje, „Flashmob by mellow.hu"



19:00 Megnyitó

20:00 Rácz Gergő

21:00 Dollár Boys

Május 19. szombat

17:00 Kónya Kriszta és Cseh Antal musical műsora: Csak szerelem kell és kész

18:30 Zoltán Vadnay guitar drifting

20:30 Party Art’s OK



Május 20. vasárnap

17:00 Almási Enikő

18:30 Collection Duo

19:30 Radics Gigi akusztikus trió

21:00 Bara Party



Május 21. hétfő

17:00 Harmonika Klub

18:30 Mystery Stramp

20:30 Varga Rudi és bandája



Május 22. kedd

16:30 Carlo Band

18:00 Borverseny eredményhirdetés

19:00 Charge zenekar

20:00 Pál Dénes műsora

21:00 Bulivonat Várkonyi Tibivel



Május 23. szerda

17:00 Maya 'n' Peti

18:30 Members Rockabilly

20:00 Black Five



Május 24. csütörtök

17:00 Kontra Leila operett műsora

18:30 Rárósi Emese

20:00 Kamarás Iván est

21:00 Volvox



Május 25. péntek

17:00 Belmondo

19:00 Swing Business Band Bp

21:00 Colorado Country Band



Május 26. szombat

17:00 Heinz Gábor „Biga"

18:00 Huckleberry Guys

19:30 Kazai Ági Voice of World

21:00 Party Time Band



Május 27. vasárnap

17:00 Vigh Projekt

19:00 Florist

21:00 Villa Negra Best of Pingvin Patika színpad, Széchenyi tér Május 18. péntek

19:30 Kocsis Tibor

20:30 Docpiano Band



Május 19. szombat

17:00 Transformation zenekar feat. Pozsár Eszter

19:00 Tolvai Renáta

20:30 Útközband Zenekar



Május 20. vasárnap

17:00 Loungemelody

19:00 Showgirls trió

21:00 Show Me



Május 21. hétfő

17:00 Merényi Nikolette és Kiszely Zoltán operett műsora

19:00 Kökény Attila

20:30 Gera fivérek



Május 22. kedd

17:00 Szegedi Harmonika Egyesület

18:30 Blaho Attila zongoraművész előadása

19:30 Őrtorony Blues Band

21:00 Szeged Live Band koncert



Május 23. szerda

17:00 Dugonics András Piarista Gimnázium népzenei műsora

18:30 Blues Bell

19:30 Vivat Bacchus

21:00 Oláh Csaba és Barátai



Május 24. csütörtök

17:00 Palatka swing

19:00 5309 Trió

20:30 Jaffa Trió



Május 25. péntek

17:00 Huszár Gergő gitárművész kiskoncert

19:00 Elsa Walle (Kuba) és Winand Gábor

20:30 Coco Bongo zenekar koncertje



Május 26. szombat

17:30 Rambling Blues koncert

19:00 Groovies zenekar

21:00 Green 6



Május 27. vasárnap

17:00 Harmonika klub koncert

19:00 Éliás Jr. Trió koncert

21:00 Kaszinó zenekar koncert EPAM színpad, Széchenyi tér Május 18. péntek

20:00 Raffai Vivien és a Party Dance

22:00 Dj Krizs: RnB Funky



Május 19. szombat

18:00 Dr. Nagy Péter és barátai

22:00 Peterslounge : Chill out



Május 20. vasárnap

18:00 Sárkánykönny

20:00 Kravaiar zenekar

22:00 Dj Emix: Best of 2000-2010



Május 21. hétfő

18:00 Meszecsinka Duó

20:00 Dj Second Face

22:00 Dj Russianbeat: Sláger Party



Május 22. kedd

18:00 Jazzy Bear

20:00 Jazz Times

22:00 Dj Krizs: Poplounge



Május 23. szerda

18:00 Szerb táncház a Bánáttal

22:00 Dj Ledenyák Ákos: Sláger Party



Május 24. csütörtök

18:00 The Garde zenekar

20:00 Vacsora Zsuzsival

22:00 Jamaican Vibes: reggie



Május 25. Péntek

18:00 Péter és Én

20:00 Balkáni táncház T’Rakija zenekarral

22:00 Dj Emix: Funky



Május 26. szombat

18:00 Crazy Band

20:00 Brass On the Road

22:00 Peterslounge: Chill out



Május 27. vasárnap

18:00 Molnár Orsi

20:00 Maja ’n’ Peti

22:00 Dj Krizs: Rocky, Retro buli Sever Étterem Színpad, Klauzál tér Május 18. Péntek

16:00 Huckleberry Guys

18:00 Cserenyec Dóra klasszikus gitárkoncert

20:00 Zűrös banda koncert



Május 19. szombat

16:00 Peter and Pan

17:00 Premier Alapfokú Művészeti Iskola show time műsora

19:00 Animal Cannibals műsora

20:30 Pumpkins Trió



Május 20. vasárnap

16:00 Martin Mits

17:30 Haraszti Ádám Project

20:00 BLUES B.R.OTHERS SHOW



Május 21. hétfő

16:00 Smoothie Soul koncert

17:30 Molnár Gyula és vendégei

20:00 30 éves Smink együttes koncertje



Május 22. kedd

16:00 Transform Projekt

18:00 Music and Volkova

20:00 Gang Band koncert



Május 23. szerda

16:00 Kocsis Eszter

17:00 Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola növedékeinek koncertje

18:30 Bornai Tibor és a Komoly Férfiak

20:00 Luigi égi hangok koncert



Május 24. csütörtök

16:00 Dudellow koncert

17:00 JackDanimalZ koncert

18:30 Papes Béla Jazz Quartett

20:00 Tha Shudras Akusztik



Május 25. péntek

15:00 Maja Soul koncert

17:00 Eklektik koncert

18:00 Turku Jazz Band

20:00 Szűcs Gabi & Stereo Swing



Május 26. szombat

10:00 Polgár Gyula Trió

12:30 Sándorfalvi Citera Zenekar

14:30 Szegedi Konzervatórium bemutatója

16:00 Noisey hakkoer zajhekkeklők

18:00 Elektrons zenekar, Jazzarosa koncert

20:00 Pepperteas koncert (UK) Közreműködik a Juniolds zenekar



Május 27. vasárnap

10:00 Dallama és Csúsziki koncert (gyerekkoncert)

12:00 Wake up little Susie

14:30 Madarász Ráhel

16:00 Kalungu ütőegyüttes

17:00 Swat gitáregyüttes

18:00 Synema zenekar

19:30 Nagy Ádám and his friends

21:00 Rozsdamaró népzenekar Árkád Szeged Színpad, Dugonics tér Május 18. péntek

16:00 Jazz tanszék növendékek koncert

17:00 Premier Művészeti Iskola zenetagozat koncert

20:00 Bolgár táncház a Balkán Táncegyüttessel és a Balkán Quartettel



Május 19. szombat

10:00 Kövér Béla Bábszínház műsora : Papengo titka

11:00 Pearls-Ír sztepptánc

14:00 Tiszavirág néptáncegyüttes

15:00 Mesecsokor Kocsó Zoltán, Vígh Barnabás, Juhász Márk

16:00 Nemzetiségi Gálaműsor

bolgár műsorszám (tánccsoport)

német műsor (énekkar)

ukrán műsor (énekkar és egy tánccsoport Kijevből)

örmény műsor (Zenész)

görög műsor (énekkar, tánccsoportok)

cigány műsor (zene és vers)

szerb műsor (tánccsoport)

20:00 Táncház



Május 20. vasárnap

11:00 Zeninjam koncert

12:30 Not The Bees

14:30 Délikert Napsugártáncegyüttes

16:00 Guiro ütőegyüttes koncertje

18:00 Hangácsi Márton

20:00 Táncház a Bánát Szerb Táncegyüttessel



Május 21. hétfő

16:00 Vántus István zeneművészeti

18:00 Máskép világzenei koncert

20:00 Rumba Gitana



Május 22. kedd

16:00 Premier művészeti iskola tánc tagozatának műsora

18:00 Korinda zenekar

20:00 Stabil Frazír



Május 23. szerda

16:00 Premier művészeti iskola

18:00 Fehérvári László piano műsora

20:00 Karcos Bakelit



Május 24. csütörtök

16:00 Dugonics András Piarista Gimnázium és AMI népzenei tanszakai és Kamarazenei Műhely

17:00 Bereczky Szilvia sanzonok

18:00 Molnár Orsi

20:00 Good Company zenekar



Május 25. péntek

16:00 Pasenko Bohóc

17:00 Storyville Jazz Band

18:30 Berecz András mesemondó

20:00 Stoni Blues Band



Május 26. szombat

12:00 Szegedi Konzervatórium rézfúvós műsor

13:00 Turkui konzervatórium műsora

14:00 Alkalmi járat

15:30 Royal Balett műsora

16:00 Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület szervezésében:

Bajdyš Trebíč Néptáncegyüttes (Csehország)

"Transilvania" Néptáncegyüttes és "Poienita" Folklóregyüttes (Románia)

UV&TM Music Group (Mongólia)

Ballet Camara Társulat (Szenegál)

18:00 Mentés Másként zenekar népzenei műsora

20:00 Take Tree zenekar



Május 27. vasárnap

10:00 Csiga duó koncert

12:00 Premier Iskola bemutatója

13:00 Etka jóga

14:00 Tánctér

17:00 Molnár Dixieland Band koncertje

19:00 Csongrádi Múzsa Művészeti Egyesület szervezésében:

Bajdyš Trebíč Néptáncegyüttes (Csehország)

"Transilvania" Néptáncegyüttes és "Poienita" Folklóregyüttes (Románia)

UV&TM Music Group (Mongólia) Dóm Téri Kavalkád Május. 25. péntek

16:00 Jack Canon Blues Band

20:00 Charlie és Malek Andrea koncertje közreműködik az Abrakazabra zenekar



Május 26. szombat

10:00 Coda Nostra Big Band

13:00 Brass on the roads

15:00 König szalonzenekar

17:00 Deák Big Band

19:30 Ocho Macho



Május 27. vasárnap

15:00 Musica Antiqua Hévíz (barokk zene)

16:30 Happy Dixieland Band Hévíz

19:00 Rúzsa Magdi