Élő koncertek, sárkányhajók és futás színesíti a tíznapos rendezvényt

– A statisztikák szerint egyre népszerűbb úti cél Szeged. Ennek egyik oka a városi rendezvények zászlóshajója, a borfesztivál, amikor tíz napon át a belváros megtelik élettel – kezdte a pénteken megnyíló XXIII. Szegedi Borfesztivál rendhagyó, zenés sajtótájékoztatóján a rendezvénysorozat főszervezője, Németh István, a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezetője.A fesztiválra 160 pincészet érkezik a legkiválóbb borával. A főszervező hangsúlyozta, elsőként a fesztiválok életében minden koncert élő lesz. Fellép majd a Bikini, a The Biebers, a Compact Disco és Geszti Péter. A második hétvégén a Dóm teret is bevonják a rendezvénysorozatba, aminek csúcspontja május 20-21-én a XVIII. Szegedi Hídivásár.

– Nagykorú lett a vásár, amelyen minden mesterséget képviselve, több mint 200 kézműves kiállító, az ország minden pontjáról kínálja majd portékáját a Belvárosi-hídon – mondta Mocselini Rudolf, az Ördögszekér Kft. ügyvezetője, a Hídivásár főszervezője.A társadalmi felelősségvállalás fontosságát kiemelve Németh István hozzátette, a Kárász és Kölcsey utca sarkán felállított faházba várják az adományokat a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány részére.Pintér Sándor, az alapítvány elnöke miután megköszönte a segítséget, elmondta, 24 éves fennállásuk alatt 20 ezer újszülöttet mentettek meg. Jelenleg olyan műszerre gyűjtenek, amely egy csepp vérből meg tudja állapítani, milyen ellátásra van szüksége az újszülöttnek.A tavalyi évhez hasonlóan idén is sportesemények kapcsolódnak a fesztiválhoz. Joób Márton, a szegedi önkormányzat foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának elnöke elmondta, idén is lesz sárkányhajó viadal, amin több száz sportoló és civil mérheti össze erejét és kitartását. Május 13-án, szombaton és 21-én pedig futni is lehet majd.A 2017-es borfesztivál másik fontos újdonsága, hogy a rendezvény ideje alatt, tíz napon át, 18 órától üzemzárásig egy jeggyel az összes szegedi tömegközlekedési eszköz használható.