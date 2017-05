Ha a nők megérdemlik akkor a férfiak is: Ivós férfinap a borfesztiválon

Tudta?



Egy világméretű nemzetközi férfinap egyszerre ünneplése a sok kezdeményezés ellenére még várat magára. A férfinapot először 1999-ben ünnepelték Trinidad és Tobagóban az ENSZ támogatásával november 19-én: ekkor ünneplik a karibi országon kívül Jamaicában, Ausztráliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Új- Zélandon, Pakisztánban, Haitin, Szingapúrban, Máltán, Dél-Afrikában, Kínában és az Egyesült Királyságban. A világ több országában viszont – akárcsak Magyarországon – más időponthoz kötik az ünnepet: az orosz férfinapot például a haza védőinek ünnepével egy napon, február 23-án tartják.

– Nálam Ivó napja a vizet ivó napja lesz – mondja Szívós László színész. A Szegedi Nemzeti Színház művésze ma este az Utánképzés (ittas vezetőknek) című Háy János-darabban játszik, ami után a borfesztiválon csak alkoholmentes italokat tervez fogyasztani. Még úgy is, hogy a darabban főszerepet játszik az alkohol, vezetéknevében pedig ott rejlik az Ivó keresztnév.Magyarországon a férfinapot a nemzetközinek tartott november 19-i dátum helyett az Ivó névnap miatt egyre inkább május 19-ére hozzák előre. – Nem is tudtam, hogy létezik ilyen nap. Én csak a legjelentősebb ünnepeket tartom fejben: ilyen a nőnap, az anyák napja és a Föld napja. Hogy nem tudtam a férfinapról, azt is jelenti, hogy engem május 19-én és november 19-én sem köszöntenek emiatt a családom és a baráti köröm nőtagjai. A nőnapot se egy csokor virággal kell letudni egy évben. Akit szeretünk, azt mindennap éreztetnünk kell vele – magyarázza Szívós László.A színész hétvégéje eseménydús lesz, ezért sem iszik Ivó napján alkoholt. – Szombat délután is játsszuk az Utánképzést, amit este a Dömötör-díj színházi díjátadó gála követ. A Háy-darabot vasárnap délután és este is előadjuk. Az lesz az utolsó előadásom az évadban, így az Ivó-napot én vasárnap késő estére tolom, ha egyáltalán lesznek még nyitva árusok a borfesztivál utolsó napján – mondta Szívós László.– Én azt sem tudtam, hogy egyáltalán létezik Ivó név – mondta Tóth Tamás . A fiatalember társaságában három férfi és egy nő ült tegnap a szegedi borfesztiválon. Éppen két üveg rozét vásároltak maguknak. Tegnap a fiúk fizettek, közülük Tamás és Ákos úgy tervezi, hogy ma is kinéz a fesztiválra. Azt mondták, hogy bepróbálkoznak azzal lányismerőseiknél, hogy ma fizessék ők a borukat – a férfinap tiszteletére. Puskás Peti , az X-Faktor mentora, a The Biebers együttes énekese is előbbre hozta az Ivó-napot csütörtökre . Ma este lépnek fel a Dóm téren együttesével. – A rajongóim még soha nem köszöntöttek a közösségi oldalamon boldog férfinapot kívánva, pedig sok üzenetet kapok tőlük. Nem tudom, mi olyat tudnánk csinálni férfinapon, amit szimpla hétköznapokon nem teszünk. Zenészbetegség, hogy szeretjük a bort, nem csak Ivó-napon kortyolunk belőle – mondta az énekes. Neki is nóvum volt a férfinap, de szerinte ha nőnap létezik, a fiúk is megérdemelnek egy ilyen ünnepet.– Csütörtökön kóstolom végig a borfesztivál kínálatát, mert a koncert után már nem sok időnk marad Szegeden, mivel szombaton már kora reggel be kell hangolnunk egy aznapi koncertre – mondta az énekes.