Vörösborral tehetünk a vérszegénység ellen - Csak a mértékletes italozás hathat pozitívan

Érzéstelenítő



A bor kis mennyiségben bódít, ezáltal a fájdalmat is csillapítja. Régen foghúzás vagy műtétek előtt vetették be az alkoholt ilyen céllal.

Egészségünkre! A mértékletes borfogyasztás valóban kedvezően hathat. Fotó: ARCHÍV/Karnok Csaba

A prosztatarák ellen

Kismértékben csökkenti a prosztatarák kockázatát a vörösbor mérsékelt fogyasztása egy tanulmány szerint – adta hírül az MTI. Shahrokh Shariat, a Bécsi Orvosi Egyetem (MedUni) urológiai klinikájának vezetője és munkatársai jutottak erre az eredményre a borfogyasztás kockázati tényezőinek metaelemzésekor. A nyugati világban a prosztatarák a leggyakoribb rákfajta: a férfiak 15-20 százalékát érinti valamikor élete során. A megbetegedettek 2,6 százaléka belehal a betegségbe. A genetikai tényezők mellett a környezettől függő, más kockázati tényezők is hozzájárulnak a prosztatarák kialakulásához, ilyen például a dohányzás, valamint a cukor és a vörös hús megnövekedett mértékű fogyasztása – közölte a MedUni.

– A bor fogyasztása kis mennyiségben valóban jótékony hatású is lehet. Segíti egy kiadós ebéd vagy vacsora után az emésztést – kezdte magyarázatát dr. Ladóczky-Hulló Daniella. Az immunológus, reumatológus arra is kitért, miért elsősorban a vörösbornak tulajdonítják a legtöbb pozitív egészségügyi hatást.– Vérszegénységben is javasolt. Antioxidánsokat tartalmaz – folytatta. – A jó minőségű borok kóstolgatása semmiképpen sem ítélendő el, még orvosi szemmel sem. Szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy például az SLE-ben (szisztémás lupusz erithematosusban, egy autoimmun betegségben) szenvedőknek kis mennyiségű bor rendszeres fogyasztása jótékony hatású.– Az alkohol nagy mennyiségben mindenkinek káros. Továbbá vannak olyan betegségek, amelyek esetén szigorúan tilos alkoholt inni. Ide tartoznak a májbetegségek: a májgyulladás, a zsírmáj, a májzsugorodás, az enzimbetegségek stb. – kezdte a felsorolást a szakember, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a cukorbetegek, illetve az állapotos nők is kerüljék az alkoholt. – A köszvényes betegek, vagy akik tudják, hogy magas a húgysavszintjük, egy borozgatás (vagy egy sörözgetés) után köszvényes rohamra ébredhetnek hajnalban. Akinek gyomorfekélye van, korábban gyomorvérzése vagy a nyelőcső ereiből vérzése volt, annál a betegség kiújulását idézheti elő az alkoholfogyasztás – tette hozzá.– A bor fogyasztása része a kultúránknak, de ne lépjük túl a néhány deciliter ajánlott adagot! Emellett figyeljünk oda a társaság azon tagjaira, akik maguk vagy mások egészségében kárt tehetnek – adott néhány fontos tanácsot Ladóczky-Hulló Daniella. Arra is rámutatott, hogy a folyadék- és cukorterhelés miatt gyakrabban járnak mosdóba az alkohol elfogyasztása után. Érdemes pótolni ásványvízzel az egyensúly visszaállítása céljából.– A bor hatására oldódnak a gátlások, esetleg csökkenhet a veszélyérzetük. Egyeseket erőszakossá tesz, mások álmossá válnak tőle. Egy bizonyos alkoholdózis után mindenkinek romlik az egyensúlyérzéke. Könnyen a traumatológián köthet ki, aki egyedül botorkál haza a sötétben. Különösen a csontritkulásos betegeknél gyakori a csukló- vagy válltörés ilyen esetek kapcsán.