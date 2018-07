11 szociális bérlakást újítanak fel Csongrádon

– Az elsődleges cél, hogy a komfort nélküli lakásokban élők körülményein javítsunk. Ezért bevezetjük a vizet, kiépítjük a szennyvízrendszert – mondta Gácsiné Sipos Andrea pályázati ügyintéző. Hozzátette, a beruházás végére az érintett lakások komfortfokozata növekszik.A Nagymező utcai bérlakások viszonylag új építésűek, de azok is komfort nélküliek. Két lakásban a bérlők saját költségre már korábban elkészíttették a fürdőszobát. Ezekben a lakásokban így csak a külső nyílászárócsere van hátra, a többinél viszont fürdőszobákat is kialakítanak. A Bethlen Gábor utcai 3 szociális bérlakásban a vizesblokk kialakítása mellett felújítják a tetőt és az ereszcsatornát, ott nyílászárók cseréjére nem futja a pályázati forrásból. A Tompa Mihály utcában az egyik lakásnál külső renoválást végeznek, a másik lakás viszont teljes felújítást kap, nyílászárócserével, festéssel, tetőjavítással, illetve a belső terét is rendbe teszik. A munkát június elején kezdte a kivitelező, és várhatóan októberre fejezi be.Csongrádon az önkormányzatnak 156 szociális bérlakása van. Közel harmaduk komfort nélküli, illetve félkomfortos. A város a pályázati lehetőségek függvényében szeretné folytatni a szociális bérlakások felújítását.